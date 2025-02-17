BMW тестирует в новом прототипе суперкомпьютер, который изменит представление о современных автомобилях

Баварский автогигант BMW работает над новым поколением автомобилей Neue Klasse, части из их которых предстоит оказаться чистыми электрокарами. На днях стало известно, что в этой линейке моделей немецкий автопроизводитель собирается задействовать некий суперкомпьютер, получивший название Heart of Joy.

Речь идет о небольшом блоке управления, который обрабатывает информацию о транспортном средстве со скоростью, в 10 раз превышающей скорость нынешних систем.

Прототип BMW Vision Vehicle

Новый суперкомпьютер способен контролировать работу трансмиссии, тормозов, зарядки батареи, рекуперацию энергии и даже рулевое управление, делая это в сочетании с программным обеспечением BMW Dynamic Performance Control.

В компании обещают, что их новый блок управления способен обеспечить машинам, на которые он будет установлен, «совершенно новый уровень скорости и точности». Благодаря интеллектуальному торможению и рекуперации энергии автомобили окажутся на 25% эффективнее, чем нынешние «БМВ».

На днях баварцы начали тесты системы на специально созданном для этого прототипе Vision Vehicle, являющимся электромобилем.

Несмотря на то, что этот автомобиль никогда не появится в продаже, его кузов, использующий дизайнерские изыски концептов Neue Klasse, все же было решено облачить камуфляж.

Помимо нового суперкомпьютера Heart Of Joy в будущих моделях BMW планируется использование других «супермозгов», которых будет еще три.

Первому из них предстоит управлять системами автоматизированного вождения, второму – «мультимедийками», а третьему – повседневными функциями, такими как климат-контроль и светотехника машины.