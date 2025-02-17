Кроссовер Suzuki, которым восхищаются в Японии, получит 7-местную версию. Фото

С 2022 года Suzuki начала продавать на некоторых азиатских рынках новое поколение кроссовера Grand Vitara, которое не имело ничего общего с прошлыми. Тем не менее машина оказалась популярна настолько, что в какой-то момент ее начали расхваливать и просить привезти даже в родную Японию.

Успех автомобиля заставил «Сузуки» подумать о расширении списка версий «Гранд Витары». На днях в объективы фотошпионов попал кроссовер, который представляет собой удлиненную версию этого «паркетника», вмещающую до семи человек.

Автомобиль еще не получил официального имени и сейчас известен под кодовым наименованием Y17. Машину заметили неподалеку от совместного предприятия Maruti и Suzuki в Индии.

Тестовый мул 7-местного кроссовера, замеченный фотошпионами, был сильно замаскирован, поэтому понять как будет выглядеть серийный автомобиль пока сложно. Зато уже сейчас можно сказать, что новинка Suzuki окажется гораздо крупнее оригинальной Grand Vitara.

Дополнительная длина позволит машине уместить сзади третий ряд сидений, что должно сделать ее более интересной для семейных покупателей.

Официальная премьера более вместительной версии «Гранд Витары» от «Сузуки» должна состояться в течение 2025 года. Конкурировать новому кроссоверу на развивающихся рынках предстоит с такими моделями как Hyundai Alcazar (7-местная Creta).

Впоследствии в рамках сотрудничества по схеме бейдж-инжиниринга с другим японским автопроизводителем, аналогичный кроссовер, но с собственным названием и перелицованным дизайном, появится в линейке компании Toyota.