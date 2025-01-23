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В Японии восторгаются кроссовером Suzuki Grand Vitara и выпрашивают привезти его на родину

Текст: Алексей Шмидт
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Maruti Grand Vitara Sales

Suzuki считается исконно японской компанией, но у нее есть свое дочернее подразделение в Индии (Maruti Suzuki), которое выпускает собственные модели для развивающихся рынков.

Недавно (в 2022 году) в ее портфолио появился кроссовер Grand Vitara, который на днях вызвал у журналистов из Японии зависть и заставил задать головному офису компании один важный вопрос.

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Suzuki Grand Vitara

В статье, опубликованной на авторитетном сайте «BestCarWeb», ее автор восторженно рассказывает читателям об основных характеристиках новой Grand Vitara:

«Это кроссовер длиной 4,3-метра – то что нужно, ведь им будет удобно управлять. Grand Vitara настолько крут, что поражает воображение. 

Спереди машина имеет ряд схожих черт с Suzuki Fronx, поэтому с точки зрения стиля будет выглядеть неплохо на фоне всех японских конкурентов. Что касается ее силового агрегата, то в дополнение к 1,5-литровому мягкому гибриду машину можно купить в полностью гибридной версии. 

Систему привода можно выбрать из переднего или полного. Причем в версии 4WD используется хорошо зарекомендовавший себя AllGrip».

Suzuki Grand Vitara 8
Suzuki Grand Vitara

Завершается заметка на японском сайте жалобой на то, что новая Suzuki Grand Vitara до сих пор недоступна на родном для себя японском рынке.

«Машина продается не только в Индии, но и в Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Однако ее не ввозят в Японию, что удручает. Я хочу попросить Suzuki прямо сейчас – нам нужна эта Grand Vitara», – пишет автор статьи на «BestCarWeb».

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Suzuki Grand Vitara

Примечательно, но пока в Японии выпрашивают новую «Гранд Витару», она спокойно продается на российском рынке.

За параллельно импортированные машины наши «серые» автосалоны просят от 4 миллионов 350 тысяч рублей.

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Фото:Suzuki
ИСТОЧНИК:BestCarWeb

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