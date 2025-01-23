В Японии восторгаются кроссовером Suzuki Grand Vitara и выпрашивают привезти его на родину

Suzuki считается исконно японской компанией, но у нее есть свое дочернее подразделение в Индии (Maruti Suzuki), которое выпускает собственные модели для развивающихся рынков.

Недавно (в 2022 году) в ее портфолио появился кроссовер Grand Vitara, который на днях вызвал у журналистов из Японии зависть и заставил задать головному офису компании один важный вопрос.

Suzuki Grand Vitara

В статье, опубликованной на авторитетном сайте «BestCarWeb», ее автор восторженно рассказывает читателям об основных характеристиках новой Grand Vitara:

«Это кроссовер длиной 4,3-метра – то что нужно, ведь им будет удобно управлять. Grand Vitara настолько крут, что поражает воображение.

Спереди машина имеет ряд схожих черт с Suzuki Fronx, поэтому с точки зрения стиля будет выглядеть неплохо на фоне всех японских конкурентов. Что касается ее силового агрегата, то в дополнение к 1,5-литровому мягкому гибриду машину можно купить в полностью гибридной версии.

Систему привода можно выбрать из переднего или полного. Причем в версии 4WD используется хорошо зарекомендовавший себя AllGrip».

Suzuki Grand Vitara

Завершается заметка на японском сайте жалобой на то, что новая Suzuki Grand Vitara до сих пор недоступна на родном для себя японском рынке.

«Машина продается не только в Индии, но и в Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Однако ее не ввозят в Японию, что удручает. Я хочу попросить Suzuki прямо сейчас – нам нужна эта Grand Vitara», – пишет автор статьи на «BestCarWeb».

Suzuki Grand Vitara

Примечательно, но пока в Японии выпрашивают новую «Гранд Витару», она спокойно продается на российском рынке.

За параллельно импортированные машины наши «серые» автосалоны просят от 4 миллионов 350 тысяч рублей.