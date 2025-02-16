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Что разочаровывает владельцев автомобилей Volkswagen больше всего

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Volkswagen имеет огромный пласт верных поклонников, а также может похвастать стильным дизайном своих машин, продуманной эргономикой и солидной немецкой инженерией. Но, как известно, идеальных автомобилей не существует. И у машин VW есть ряд проблем, которые могут разочаровывать их владельцев. 

Проштудировав профильные форумы, можно выделить главные недостатки, на которые жалуются владельцы «Фольксвагенов» по всему миру.

Дорогостоящий ремонт и обслуживание

Автомобили VW – недешевы в ремонте. Чаще всего они требуют специализированных деталей и квалифицированных специалистов, что означает более высокие счета в сравнении с неевропейскими брендами. 

Ненадежная электрика

Продукция Volkswagen печально известна своими сложностями с электрикой. Владельцы моделей этой компании часто жалуются на проблемы с электростеклоподъемниками, мультимедийными системами и сигнальными лампами приборных панелей машин.

Высокий расход масла

Некоторые Volkswagen сжигают масло с угрожающей скоростью. Отдельные обладатели машин этой компании рассказывают, что вынуждены от замены до замены доливать в мотор дополнительный литр масла. 

Дорогостоящий ремонт турбины

Двигатели VW с турбонаддувом обеспечивают высокий показатель мощности, но это несет в себе определенные риски. В случае поломки турбокомпрессора стоимость его замены обходится владельцам неисправных машин в солидную сумму.

Проблемы с коробками DSG

Роботизированная трансмиссия DSG обеспечивает быстрое переключение, но славится своей низкой надежностью и требовательностью к регулярному обслуживанию. Одной из самых ломучих считается трансмиссия DQ200 с сухими сцеплениями, которая ставилась не только на «Фольксвагены», но и на другие модели VW Group (от Audi до Skoda).

Владельцы машин с такими коробками жаловались на резкие переключения и внезапные сбои в их работе. В случае выхода из строя мехатронного блока его ремонт становился для них серьезным ударом по семейному бюджету. 

Накопление углерода в двигателях

Двигатели Volkswagen с непосредственным впрыском страдают от накопления внутри углерода. Эта проблема затрагивает многие модели как VW, так и Audi. Со временем на выпускных клапанах таких моторов образуется нагар, который приводит к снижению их производительности и грубой работе на холостом ходе.

Сложные информационно-развлекательные системы

Мультимедийные системы в «Фольксвагенах» выглядят элегантно, но не являются идеальными. В некоторых моделях компании существует проблема с медленной работой их сенсорных дисплеев и запутанным меню, а подключение к «мультимедийкам» смартфонов через Apple CarPlay и Android Auto не всегда выглядит простым занятием.

Низкая ликвидность

Несмотря на то, что автомобили Volkswagen считаются передовыми с точки зрения технологий, их ликвидность на мировом вторичном рынке остается под вопросом. К примеру, VW Passat потеряет свою первоначальную стоимость гораздо быстрее, чем, Toyota Camry и Honda Accord.

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Фото:Volkswagen

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