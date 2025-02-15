Хардкорную версию Duster для бездорожья впервые показали в естественной среде обитания

У популярного кроссовера Renault Duster/Dacia Duster на протяжении большей части его жизни всегда была приключенческая версия Adventure. Не обошла стороной она и новое, третье по счету поколение, которое вышло в продажу в Европе только в прошлом году. Накануне такой автомобиль впервые показали не на студийных снимках, а вживую на реальных фотографиях.

Пока Dacia Duster Adventure 3 продается только в Румынии, но впоследствии хардкорная спецверсия этой модели станет доступна и на других «старосветских» рынках, а затем и за их пределами.

Dacia Duster 3 Adventure

Как и прежде, характерной особенностью такого варианта кроссовера является дополнительное оборудование и увеличенный дорожный просвет, который на этот раз благодаря новым пружинам Koni прибавил целых 3 см (до 25 см).

16-дюймовые колеса Duster 3 Adventure выполнены из листового металла и обуты в грязевые покрышки BF Goodrich K02 размерностью 215/70, а за защиту двигателя, трансмиссии и заднего моста отвечают алюминиевые пластины под днищем толщиной 6 мм и 2,5 мм соответственно.

Dacia Duster 3 Adventure

Доработки машины включают также установку на ее крышу продвинутого экспедиционного багажника и появление у кроссовера специальных наклеек на боковинах кузова с названием модификации и рисунком гор.

С точки зрения агрегатной составляющей внедорожный «Дастер» ничем не отличается от своего массового варианта, но выбор моторов ограничен.

Машину предлагают только с 3-цилиндровым микрогибридным агрегатом на 1,2-литра TCe 130, работающим в паре с полным приводом.