В Японии раскрыли важные подробности о новом поколении Nissan Micra

Хэтчбек Micra появился в модельной линейке Nissan еще в начале 80-х. С тех пор автомобиль добрался до пятого поколения, которое оказалось не таким популярным, как предыдущие.

Разобраться с этой проблемой было решено полной перезагрузкой этой модели. Какие изменения ждут шестую генерацию Nissan Micra рассказали инсайдеры из Японии.

Сайт «BestCarWeb», известный своими инсайдерскими сведениями, опубликовал спекулятивные изображения новой «Микра», сопроводив их новыми подробностями.

Спекулятивное изображение нового поколения Nissan Micra (BestCarWeb)

Показанная на картинках машина частично повторяет шоу-кар Concept 20-30, представленный еще в 2023 году. Автомобиль щеголяет овальными блоками, которые отвечают за функцию дневных ходовых огней. Внутри них располагается по три светодиода головного света.

Другие характерные особенности дизайна новой «Микры», показанной на рендерах, включают скрытые стойках дверные ручки сзади и круглые фонари с небольшими хвостами, соединенные темной полосой.

Спекулятивное изображение нового поколения Nissan Micra (BestCarWeb)

Японские журналисты пишут, что в основе Micra нового поколения будет лежать платформа Renault CMF-BEV, а это значит, что ему предстоит оказаться электромобилем.

Автомобиль должен получить батарею емкостью около 30 кВт/ч, которая даст 5-дверке возможность проезжать без подзарядки свыше 300 километров.

Кроме того, у инсайдеров появились подробности о сроках выхода машины в продажу и даже о ее цене.

Ожидается, что премьера новой Nissan Micra состоится в апреле-марте 2025 года. В Японии, где машину продолжат называть March, за нее будут просить от 2 миллионов 800 тысяч иен до 3 миллионов 500 тысяч иен (1,7 – 2,1 миллиона рублей по нынешнему курсу).