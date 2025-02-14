ДомойАвтоновости сегодняВ Японии раскрыли важные подробности о новом поколении Nissan Micra

В Японии раскрыли важные подробности о новом поколении Nissan Micra

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
35ccf5489331eb2ffd18841d4d127798 1

Хэтчбек Micra появился в модельной линейке Nissan еще в начале 80-х. С тех пор автомобиль добрался до пятого поколения, которое оказалось не таким популярным, как предыдущие.

Разобраться с этой проблемой было решено полной перезагрузкой этой модели. Какие изменения ждут шестую генерацию Nissan Micra рассказали инсайдеры из Японии.

Сайт «BestCarWeb», известный своими инсайдерскими сведениями, опубликовал спекулятивные изображения новой «Микра», сопроводив их новыми подробностями.

MARCH F 250210 SO 1
Спекулятивное изображение нового поколения Nissan Micra (BestCarWeb)

Показанная на картинках машина частично повторяет шоу-кар Concept 20-30, представленный еще в 2023 году. Автомобиль щеголяет овальными блоками, которые отвечают за функцию дневных ходовых огней. Внутри них располагается по три светодиода головного света. 

Другие характерные особенности дизайна новой «Микры», показанной на рендерах, включают скрытые стойках дверные ручки сзади и круглые фонари с небольшими хвостами, соединенные темной полосой. 

MARCH R 250210 SO 1
Спекулятивное изображение нового поколения Nissan Micra (BestCarWeb)

Японские журналисты пишут, что в основе Micra нового поколения будет лежать платформа Renault CMF-BEV, а это значит, что ему предстоит оказаться электромобилем. 

Автомобиль должен получить батарею емкостью около 30 кВт/ч, которая даст 5-дверке возможность проезжать без подзарядки свыше 300 километров. 

Кроме того, у инсайдеров появились подробности о сроках выхода машины в продажу и даже о ее цене. 

Ожидается, что премьера новой Nissan Micra состоится в апреле-марте 2025 года. В Японии, где машину продолжат называть March, за нее будут просить от 2 миллионов 800 тысяч иен до 3 миллионов 500 тысяч иен (1,7 – 2,1 миллиона рублей по нынешнему курсу). 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

ИСТОЧНИК:BestCarWeb

Читайте также:

Последние новости:

Новый недорогой внедорожник Toyota могут представить в ближайшие...

Самый маленький кроссовер Acura удивил низкой ценой

Бывший инженер НАСА раскрыл 4-ступенчатый трюк, как разморозить...

Большой кроссовер Hyundai Palisade в версии для бездорожья:...

Honda Accord против Toyota Camry: кто быстрее

Долгожданный кроссовер Toyota показан в деталях на качественных...

Машины Lexus снова признали самыми качественными. Автомобили Volkswagen...

В Китае обнаружили роскошный 7-местный минивэн, который во...

В Японии научились переделывать Mazda MX-5 в Porsche....

Бестселлер Mazda в сегменте кроссоверов ждет трансцендентная эволюция

Супер-кроссовер Ferrari Purosangue стал внедорожным кемпером

Проект нового Nissan Elgrand, который бросит перчатку Toyota...

Популярный кроссовер Toyota RAV4 превратили в аналог военного...

Сотрудники Ferrari получат бонус к зарплате, на который...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+