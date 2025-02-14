Большой кроссовер Hyundai Palisade в версии для бездорожья: изображения без камуфляжа

Под конец прошлого года Hyundai представил новое поколение большого кроссовера Palisade. С переходом во вторую генерацию эта популярная модель в линейке корейского автопроизводителя значительно преобразилась внешне, а также получила серьезные технические изменения.

Вскоре у такого вседорожника появится спецверсия, которая позволит ему лучше справляться с условиями за пределами асфальта.

Как будет выглядеть такой автомобиль сегодня показали корейские дизайнеры из студии «KKSStudio», выложившие в открытый доступ неофициальные рендерные изображения нового Hyundai Palisade в версии для бездорожья с индексом XRT.

Неофициальный рендер Hyundai Palisade XRT (KKSStudio)

Пока такой вариант «Палисада» видели только в камуфляже, но цифровым художникам удалось «раздеть» машину, сняв с помощью фотошопа всю ее маскировку.

Под защитными покрывалами оказалось, что самому крупному SUV в гамме Hyundai в новом варианте XRT предстоит получить другую решетку радиатора без хромированных вставок, полностью черные бампера с оранжевыми проушинами для крепления троса, а также широкие накладки на дверях, защищающие их от повреждений ЛКП.

Другие характерные особенности варианта XRT должны включить в себя появление у кроссовера новых колесных дисков 18-го диаметра, обутых в грязевые покрышки Continental CrossContact размерностью 255/60, а также выкрашенных в черный цвет рейлингов на крыше и шильдиков с названием спецверсии.

Технически машина вряд ли будет сильно отличаться от своей массовой версии, а значит получит на выбор 2,5-литровый ДВС в обычной версии с турбонаддувом мощностью 281 лошадиную силу.

Альтернативным вариантом может стать этот же мотор, но с электрическим довеском (гибрид на 334 л.с.).

Презентовать Palisade XRT планируют в течение ближайшего полугода.