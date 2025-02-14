Honda Accord против Toyota Camry: кто быстрее

Когда заходит разговор о среднеразмерных седанах, чаще всего в нем фигурируют самые популярные модели из этого сегмента, такие как Honda Accord и Toyota Camry.
Два столпа автомобильной промышленности на протяжении десятилетий славятся своей надежностью и экономичностью, заставляя фанатов обеих марок спорить кто из них лучший.
Но если по косвенным качествам определить лучшего бывает непросто, то в одной дисциплине это возможно. Речь идет о динамических характеристиках машин, которые легко измерить секундомером.
Недавно такой тест был проведен блогерами из США, которые организовали заезды машин на нескольких дистанциях и определили, кто из популярных японских 4-дверок является самым быстрым автомобилем.
В испытаниях участвовал Honda Accord RS 2025 года выпуска, оснащенный 2-литровым 4-цилиндровым мотором в составе гибридной системы (206 лошадиных сил) и вариатором.
В качестве соперника для него выступило новое поколение Toyota Camry с его гибридом, но уже на базе 2,5-литрового ДВС. Силовая установка этой модели мощнее и выдает 231 л.с., но также агрегатируется вариатором CVT.
Понять кто будет быстрее можно было уже на этапе сравнения цифр соотношения мощности к весу, где Camry имела преимущество (147 л.с. на тонну против 128 л.с. на тонну соответственно). Но все оказалось не так очевидно на короткой дистанции.
Accord опередил Toyota в разгоне от 0 до 60 километров в час, обойдя соперника на 0,06 секунды, однако в остальных дисциплинах (разгон от 0 до 100 км/ч, с 60 до 110 км/ч, гонка на 1/8-мили и на четверть мили), если верить секундомеру, уверенная победа досталась Camry.