Honda Accord против Toyota Camry: кто быстрее

Когда заходит разговор о среднеразмерных седанах, чаще всего в нем фигурируют самые популярные модели из этого сегмента, такие как Honda Accord и Toyota Camry.

Два столпа автомобильной промышленности на протяжении десятилетий славятся своей надежностью и экономичностью, заставляя фанатов обеих марок спорить кто из них лучший.

Но если по косвенным качествам определить лучшего бывает непросто, то в одной дисциплине это возможно. Речь идет о динамических характеристиках машин, которые легко измерить секундомером.

Недавно такой тест был проведен блогерами из США, которые организовали заезды машин на нескольких дистанциях и определили, кто из популярных японских 4-дверок является самым быстрым автомобилем.

В испытаниях участвовал Honda Accord RS 2025 года выпуска, оснащенный 2-литровым 4-цилиндровым мотором в составе гибридной системы (206 лошадиных сил) и вариатором.

В качестве соперника для него выступило новое поколение Toyota Camry с его гибридом, но уже на базе 2,5-литрового ДВС. Силовая установка этой модели мощнее и выдает 231 л.с., но также агрегатируется вариатором CVT.

Результаты тестов (слева Honda Accord RS 2025, справа Toyota Camry Hybrid 2025)

Понять кто будет быстрее можно было уже на этапе сравнения цифр соотношения мощности к весу, где Camry имела преимущество (147 л.с. на тонну против 128 л.с. на тонну соответственно). Но все оказалось не так очевидно на короткой дистанции.

Accord опередил Toyota в разгоне от 0 до 60 километров в час, обойдя соперника на 0,06 секунды, однако в остальных дисциплинах (разгон от 0 до 100 км/ч, с 60 до 110 км/ч, гонка на 1/8-мили и на четверть мили), если верить секундомеру, уверенная победа досталась Camry.