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Honda Accord против Toyota Camry: кто быстрее

Текст: Ростислав Архипов
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Когда заходит разговор о среднеразмерных седанах, чаще всего в нем фигурируют самые популярные модели из этого сегмента, такие как Honda Accord и Toyota Camry.

Два столпа автомобильной промышленности на протяжении десятилетий славятся своей надежностью и экономичностью, заставляя фанатов обеих марок спорить кто из них лучший. 

Но если по косвенным качествам определить лучшего бывает непросто, то в одной дисциплине это возможно. Речь идет о динамических характеристиках машин, которые легко измерить секундомером. 

2025 Honda Accord vs. Toyota Camry 1

Недавно такой тест был проведен блогерами из США, которые организовали заезды машин на нескольких дистанциях и определили, кто из популярных японских 4-дверок является самым быстрым автомобилем.

В испытаниях участвовал Honda Accord RS 2025 года выпуска, оснащенный 2-литровым 4-цилиндровым мотором в составе гибридной системы (206 лошадиных сил) и вариатором.

В качестве соперника для него выступило новое поколение Toyota Camry с его гибридом, но уже на базе 2,5-литрового ДВС. Силовая установка этой модели мощнее и выдает 231 л.с., но также агрегатируется вариатором CVT.

Acceleration Test Real World Performance 1
Результаты тестов (слева Honda Accord RS 2025, справа Toyota Camry Hybrid 2025)

Понять кто будет быстрее можно было уже на этапе сравнения цифр соотношения мощности к весу, где Camry имела преимущество (147 л.с. на тонну против 128 л.с. на тонну соответственно). Но все оказалось не так очевидно на короткой дистанции.

Accord опередил Toyota в разгоне от 0 до 60 километров в час, обойдя соперника на 0,06 секунды, однако в остальных дисциплинах (разгон от 0 до 100 км/ч, с 60 до 110 км/ч, гонка на 1/8-мили и на четверть мили), если верить секундомеру, уверенная победа досталась Camry. 

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Фото:Соцсети

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