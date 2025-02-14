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В Японии научились переделывать Mazda MX-5 в Porsche. Фото

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Mazda MX 5 With Porsche Front 4 1

Японский кастомный магазин «Heartbeat» начал продавать на местном рынке обвес для родстера Mazda MX-5, который способен преобразить машину в автомобиль с дизайном более дорогого спорткара – Porsche.

Судя по фотографиям, выложенным в соцсети, пакет доработок предусмотрен для первого поколения MX-5, и уже нашел своих поклонников в «стране восходящего солнца».

Кастомный обвес радикально меняет дизайн автомобиля, избавляясь от его фирменных выдвижных фар, вместо которых появляются овальные блоки в стиле Porsche. 

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Mazda MX-5 1 поколения в обвесе под Porsche

Кроме того, модифицированная «Мазда» использует специальный бампер со встроенным сплиттером, вентилируемый капот и набор уникальных передних крыльев.

Общий стиль машины можно назвать странным, но спорить с тем, что комплект доработок придает MX-5 уникальный внешний вид, нельзя. Особенно это заметно в городском потоке, где многие в зеркалах заднего вида не отличат «Мазду» от «Порше».

Mazda MX 5 With Porsche Front 6
Mazda MX-5 1 поколения в обвесе под Porsche

Сзади автомобиль уже меньше похож на штутгартский спорткар и использует собственные фонари, а также массивное антикрыло, установленное на крышке багажника и имитацию диффузора.

Завершают изменения набор расширителей крыльев на болтах и четырехспицевых легкосплавных колесных дисков.

Mazda MX 5 With Porsche Front 16

Заявлено, что обвес изготавливается из армированного волокном пластика. Сколько он стоит – загадка. Цену комплекта магазин раскрывает только потенциальным покупателям. 

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Фото:Heartbeat

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