В Японии научились переделывать Mazda MX-5 в Porsche. Фото

Японский кастомный магазин «Heartbeat» начал продавать на местном рынке обвес для родстера Mazda MX-5, который способен преобразить машину в автомобиль с дизайном более дорогого спорткара – Porsche.

Судя по фотографиям, выложенным в соцсети, пакет доработок предусмотрен для первого поколения MX-5, и уже нашел своих поклонников в «стране восходящего солнца».

Кастомный обвес радикально меняет дизайн автомобиля, избавляясь от его фирменных выдвижных фар, вместо которых появляются овальные блоки в стиле Porsche.

Mazda MX-5 1 поколения в обвесе под Porsche

Кроме того, модифицированная «Мазда» использует специальный бампер со встроенным сплиттером, вентилируемый капот и набор уникальных передних крыльев.

Общий стиль машины можно назвать странным, но спорить с тем, что комплект доработок придает MX-5 уникальный внешний вид, нельзя. Особенно это заметно в городском потоке, где многие в зеркалах заднего вида не отличат «Мазду» от «Порше».

Mazda MX-5 1 поколения в обвесе под Porsche

Сзади автомобиль уже меньше похож на штутгартский спорткар и использует собственные фонари, а также массивное антикрыло, установленное на крышке багажника и имитацию диффузора.

Завершают изменения набор расширителей крыльев на болтах и четырехспицевых легкосплавных колесных дисков.

Заявлено, что обвес изготавливается из армированного волокном пластика. Сколько он стоит – загадка. Цену комплекта магазин раскрывает только потенциальным покупателям.