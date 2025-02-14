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Бестселлер Mazda в сегменте кроссоверов ждет трансцендентная эволюция

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Несмотря на выход новых кроссоверов, таких как CX-60 и CX-80, основным продуктом продаж компании Mazda остается модель CX-5. Третье поколение этого «паркетника» уже несколько лет находится в разработке и должно дебютировать в этом году, кардинально поменявшись в сравнении с предшественником.

По данным японского инсайдерского журнала «BestCarWeb», премьера новой Mazda CX-5 состоится в декабре. Машина получит преобразившийся дизайн, в котором сильно поменяется оформление передней части кроссовера и кормы, а боковины обзаведутся более строгим видом.

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Спекулятивный рендер третьего поколения Mazda CX-5 (BestCarWeb)

Но еще важнее в эволюции машины ее совершенно переделанная техническая сторона. Утверждается, что в третьей генерации CX-5 будет оснащена собственной гибридной системой. Причем инновационной.

Подробности о технологии, которую собираются использовать в своем бестселлере инженеры из Хиросимы, не разглашаются, но ходят слухи, что это будет силовой агрегат, ориентированный на спортивную езду мощностью 190 лошадиных сил. 

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Спекулятивный рендер третьего поколения Mazda CX-5 (BestCarWeb)

Длина автомобиля должна составить 4,6-метра. Его ширина будет равна 1,8-метрам, а высота – 1,7-метрам при колесной базе в 2,7-метра. 

В оснащение машины войдут расширенные функции безопасности, в том числе система Driver Emergency Response (DEA), система мониторинга состояния водителя и, возможно, ряд других новых разработок компании. 

В качестве ориентировочной цены для реформенного кроссовера японская пресса называет цифры от 3,3 до 4,5 миллиона иен (1,9 – 2,6 миллиона рублей).

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ИСТОЧНИК:BestCarWeb

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