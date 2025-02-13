Супер-кроссовер Ferrari Purosangue стал внедорожным кемпером

Немецкое ателье Delta4x4, специализирующееся на переделке популярных европейских моделей, использовало в своем новом проекте итальянский супер-кроссовер Ferrari Purosangue.

Задумка авторов модернизации оказалась интересной. Из спортивного кроссовера было решено сделать внедорожник, да еще тот, в котором можно жить во время поездок.

Виртуальное превращение «паркетника» Ferrari во внедорожный кемпер началось с увеличения его дорожного просвета за счет комплекта лифта подвески. Благодаря этому на машину удалось установить колеса увеличенного размера, способные преодолевать бездорожье без ущерба для самих себя.

В качестве шин немецкое ателье выбрало специальные покрышки All-Terrain со скульптурным протектором, идеально подходящие для обеспечения сцепления в экстремальных условиях.

Дополнили общую картину облегченные «бедлоки», предотвращающие слипание резины при снижении давления в шинах, и расширенные колесные арки.

За возможность путешествовать и жить в новом проекте Delta 4×4 отвечает сверхпрочный багажник на крыше, который идеально подходит для перевозки дополнительного груза, канистр с бензином или оборудования для длительных экспедиций.

Для него предусмотрена специальная палатка с прозрачной крышей, в которой можно спать одному человеку наблюдая за звездами.

Напомним, Ferrari Purosangue является очень дорогим кроссовером. За спортивную машину просят в базовой комплектации свыше 450 тысяч долларов или около 45 миллионов рублей по текущему курсу. Поэтому ее переделка в абсолютно другой формат автомобиля выглядит крайне сомнительным решением.