Проект нового Nissan Elgrand, который бросит перчатку Toyota Alphard, обзавелся подробностями

Компания Nissan провела официальную пресс-конференцию, в рамках которой «засветила» один из своих перспективных проектов на ближайшие годы. Сфотографированный слайд раскрыл о нем ранее неизвестные подробности.
Речь идет о минивэне Nissan Elgrand, новая генерация которого находится в разработке на протяжении нескольких лет.
Нынешнее, третье поколение этой модели было представлено в 2010 году, поэтому сильно устарело и уже не может конкурировать с такими бестселлерами сегмента как Toyota Alphard/Vellfire.
Судя по фотографии, сделанной на официальном мероприятии Nissan по случаю отказа от слияния с Honda, премьера нового поколения Elgrand состоится в 2026-м финансовом году, то есть через полтора года.
Кроме того, слайд частично «засветил» внешний облик машины, а также рассекретил ее техническую сторону.
Как видно на затемненном изображении, свежая генерация полноразмерного минивэна «Ниссан» получит оптику с широкой световой подписью, а также высокий кузов, что позволит машине лучше соответствовать габаритам соперникам в лице Toyota Alphard/Vellfire.
Другой слайд обещает для нового Elgrand установку под капот третьего поколения гибридной системы e-Power, которая должна обеспечить автомобилю улучшенную топливную экономичность и ходовые качества.