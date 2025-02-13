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Проект нового Nissan Elgrand, который бросит перчатку Toyota Alphard, обзавелся подробностями

Текст: Ростислав Архипов
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Компания Nissan провела официальную пресс-конференцию, в рамках которой «засветила» один из своих перспективных проектов на ближайшие годы. Сфотографированный слайд раскрыл о нем ранее неизвестные подробности.

Речь идет о минивэне Nissan Elgrand, новая генерация которого находится в разработке на протяжении нескольких лет.

Нынешнее, третье поколение этой модели было представлено в 2010 году, поэтому сильно устарело и уже не может конкурировать с такими бестселлерами сегмента как Toyota Alphard/Vellfire. 

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Слайд с презентации Nissan (BestCarWeb)

Судя по фотографии, сделанной на официальном мероприятии Nissan по случаю отказа от слияния с Honda, премьера нового поколения Elgrand состоится в 2026-м финансовом году, то есть через полтора года.

Кроме того, слайд частично «засветил» внешний облик машины, а также рассекретил ее техническую сторону.

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Как видно на затемненном изображении, свежая генерация полноразмерного минивэна «Ниссан» получит оптику с широкой световой подписью, а также высокий кузов, что позволит машине лучше соответствовать габаритам соперникам в лице Toyota Alphard/Vellfire. 

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Слайд с презентации Nissan (BestCarWeb)

Другой слайд обещает для нового Elgrand установку под капот третьего поколения гибридной системы e-Power, которая должна обеспечить автомобилю улучшенную топливную экономичность и ходовые качества. 

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Фото:BestCarWeb

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