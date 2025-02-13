Популярный кроссовер Toyota RAV4 превратили в аналог военного внедорожника 

Японское ателье Kuhl представило новый проект, в основу которого лег популярный местный кроссовер Toyota RAV4. Машина получила пакет, названный VRAVRA Mars II, являющийся более радикальным, чем его первая итерация образца 2023 года.

RAV4 от Kuhl двухлетней давности получил звание лучшего модифицированного кроссовера благодаря своему «закосу» под военный автомобиль. Такая машина примерила на себя боди-кит, в значительной степени изменившей ее дизайн, а также пережила доработки, улучшающие внедорожные характеристики.

Toyota RAV4 VRAVRA Mars II

Новое поколение этого обвеса, получившее имя VRAVRA Mars II, сделало RAV4 еще более похожим на военный внедорожник.

Автомобилю достались дополнительные детали, которые добавили на окна, крышу, передние и задние фонари, а также новая шестиугольная решетка радиатора с черными бамперами, намекающими на недюжинные внедорожные способности.

В комплект также вошли специально разработанные крылья, боковые дверные панели и алюминиевые колесные диски, обутые в грязевые шины Dunlop Grandtrek AT5.

Toyota RAV4 VRAVRA Mars II

На этот раз в Kuhl увеличили и без того высокий клиренс предыдущей модели, а также водрузили на крышу RAV4 вместительный экспедиционный багажник со световой панелью.

Комплект из 12 предметов VRAVRA Mars II для RAV4 оценен в 1 миллион 746 тысяч 960 иен, включая налоги, окраску кузова и затраты на установку деталей (чуть дороже 1 миллиона рублей по нынешнему курсу).