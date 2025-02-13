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Сотрудники Ferrari получат бонус к зарплате, на который смогут купить новый Fiat Panda

Текст: Михаил Романченко
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Прошлый год оказался для Ferrari не менее успешным, чем предыдущий. Итальянская компания отгрузила своим клиентам за весь 2024-й 13 тысяч 752 автомобиля, что на 0,7% больше, чем годом ранее. Что еще важнее, чистая прибыль автопроизводителя подскочила на 11,8% до 6,7 миллиарда евро. Это позволило ему выплатить своим сотрудника щедрые бонусы.

Согласно информации, опубликованной агентством ANSA, бонус за прошлый год получит сразу 5 тысяч работников Ferrari.

Что еще интереснее, это будет существенная сумма, которой будет достаточно для покупки нового автомобиля.

2021 fiat panda front three quarters in studio
Fiat Panda

Утверждается, что руководство «Феррари» собирается порадовать своих сотрудников суммой в 14 тысяч 400 евро или 1 миллион 360 тысяч рублей по текущему курсу. За эти деньги в Италии сегодня можно купить новый хэтчбек Fiat Panda в базовой комплектации. 

Ежегодные бонусы – стандартная практика для Ferrari. В прошлом году за успешный 2023-й год работники из Маранелло унесли домой по 13 тысяч 500 евро (1,3 миллиона рублей). 

Эксперты ожидают, что 2025-й и 2026-й годы должны оказаться для итальянского автопроизводителя не менее прибыльными, чем предыдущие. Объем заказов на суперкары Ferrari настолько высок, что полностью покрыть весь спрос компании удастся не раньше начала 2027 года. 

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Фото:Ferrari
ИСТОЧНИК:ANSA

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