Сотрудники Ferrari получат бонус к зарплате, на который смогут купить новый Fiat Panda

Прошлый год оказался для Ferrari не менее успешным, чем предыдущий. Итальянская компания отгрузила своим клиентам за весь 2024-й 13 тысяч 752 автомобиля, что на 0,7% больше, чем годом ранее. Что еще важнее, чистая прибыль автопроизводителя подскочила на 11,8% до 6,7 миллиарда евро. Это позволило ему выплатить своим сотрудника щедрые бонусы.

Согласно информации, опубликованной агентством ANSA, бонус за прошлый год получит сразу 5 тысяч работников Ferrari.

Что еще интереснее, это будет существенная сумма, которой будет достаточно для покупки нового автомобиля.

Fiat Panda

Утверждается, что руководство «Феррари» собирается порадовать своих сотрудников суммой в 14 тысяч 400 евро или 1 миллион 360 тысяч рублей по текущему курсу. За эти деньги в Италии сегодня можно купить новый хэтчбек Fiat Panda в базовой комплектации.

Ежегодные бонусы – стандартная практика для Ferrari. В прошлом году за успешный 2023-й год работники из Маранелло унесли домой по 13 тысяч 500 евро (1,3 миллиона рублей).

Эксперты ожидают, что 2025-й и 2026-й годы должны оказаться для итальянского автопроизводителя не менее прибыльными, чем предыдущие. Объем заказов на суперкары Ferrari настолько высок, что полностью покрыть весь спрос компании удастся не раньше начала 2027 года.