В Zeekr мечтают, чтобы китайские автомобили ценились также высокого, как японские

Когда кто-то ищет действительно крепкий автомобиль, то ему с большой долей вероятности посоветуют купить японскую машину. Эти лавры не дают покоя китайским автопроизводителям, о чем недавно рассказал руководитель отдела глобального маркетинга «поднебесной» марки Zeekr.

По словам топ-менеджера Фрэнка Ли, ему бы хотелось, чтобы все китайские машины, а не только продукция его компании, были одинаково хороши, чтобы конкурировать с японскими автомобилями в качестве.

«Нам нужно строить свою репутацию. Лично я надеюсь, что мы сможем сделать это вместе с другими китайскими брендами.

Думаю, японцы дали нам своим примером очень хорошую рекомендацию, ведь когда вы говорите о надежности их машин, вы говорите конкретно о Toyota, Honda или Mitsubishi. Подразумевается, что все японские марки надежны», – заявил глава маркетингового офиса Zeekr в интервью австралийскому изданию «CarExpert».

При этом представитель бренда Zeekr отметил, что большинство китайских брендов уже делают очень надежные и технологичные автомобили. Но чтобы сформировать у покупателей общее мнение о качестве их машин необходимы общие усилия.

Напомним, китайская марка Zeekr появилась в 2021 году, став одним из премиальных суббрендов концерна Geely.

Дебютной моделью этой компании оказался электромобиль Zeerk 001 с электромотором мощностью 400 кВт и разгоном от 0 до 100 км/ч всего за 3,8-секунды.