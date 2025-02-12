Пикап Toyota Tundra наездил с 2022 года более 320 тысяч км: как он теперь выглядит

Репутация Toyota как производителя, делающего одни из самых надежных, если не самые надежные автомобили, за последние несколько лет сильно пострадала.

Серьезные проблемы с двигателем на совершенно новых пикапах Tundra привели к массовым отзывам этих машин. Но, как показывает этот случай, далеко не все экземпляры этой модели оказались одинаково «ломучими».

На днях в США выставили на продажу Toyota Tundra 2022 года выпуска. «Фишкой» этого автомобиля является его пробег, который перешагнул за отметку в 320 тысяч км (200 тысяч миль).

Весь этот невероятный километраж был накатан всего за 2,5 года. На оригинальном двигателе и трансмиссии.

Машина выехала из автосалона в июле 2022 года и с тех пор у нее была очень насыщенная жизнь. В октябре 2024 года машина появилась в продаже с пробегом 210 тысяч 444 мили или 338 тысяч 676 км.

Можно подсчитать, что владелец пикапа проезжал в течение 2,5-лет каждый день почти 500 км, а в год накатывал свыше 100 тысяч миль или 160 тысяч километров пробега.

Toyota Tundra 2022 года с пробегом более 300 тысяч км

Судя по фотографиям, автомобиль для своего пробега выглядит неплохо. Видимых повреждений нет ни снаружи, ни внутри, хотя сиденья и руль немного вытерлись и требуют химчистки.

Более того, согласно записям из его книжки по техобслуживанию, единственным незапланированным ремонтом машины была замена ее топливного шланга на пробеге 162 тысячи миль (260 тысяч км).

Что интересно, этот пикап подходит под отзывную кампанию, а значит Toyota вскоре заменит его двигатель бесплатно, что обнулит его колоссальный пробег.