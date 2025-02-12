Безотказный внедорожник Toyota показали в хардкорном виде на случай конца света

Новое, шестое по счету поколение популярного внедорожника Toyota 4Runner, известного своей надежностью, только начало поступать в дилерские центры. Но что, если этот славящийся неубиваемостью японский вездеход возьмется модернизировать компания Rezvani, заработавшая репутацию производителя машин на случай конца света?

Ответить на этот вопрос согласился независимый иллюстратор с ником в соцсетях «jlord8». Молодой дизайнер продемонстрировал новый Toyota 4Runner в виде хардкорного вседорожника, который скрещен с бронированным Rezvani Tank (в его основе лежит Jeep Wrangler).

На выложенных в Сеть картинках внедорожник Toyota использует переднюю часть кузова, которая ничем не отличается от оригинальной серийной модели, тогда как все остальные детали машины скопированы с Rezvani Tank.

Внедорожник Toyota 4Runner в стиле Rezvani Tank (@jlord8)

Автомобиль обладает высоким дорожным просветом, превышающим отметку в 25 см, а также оборудован массивными колесами Toyota TRD, обутыми в крупные грязевые покрышки.

Оригинальный Rezvani Tank появился в 2017 году и использует под капотом 6,4-литровый мотор Hemi V8, который форсировали до 100 лошадиных сил. Однако в случае с Toyota это может быть менее мощный, но гораздо более надежный 2,4-литровый турбогибрид на 400 лошадиных сил.

Кроме того, такому внедорожнику с большой долей вероятности могли бы достаться регулируемые амортизаторы TRD Pro Fox QS3, либо сверхпрочные амортизаторы Old Man Emu для поддержки веса посадочного шасси, позволяющие преодолевать бездорожье на высокой скорости.

Разумеется, никакого хардкорного Toyota 4Runner для конца света сейчас не существует. Виртуальная машина представляет собой фантазию независимого дизайнера и вряд ли когда-то увидит свет (по крайней мере в таком виде).