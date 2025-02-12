Третье поколение кроссовера-бестселлера Hyundai Creta: раскрыты сроки премьеры

Популярный компактный кроссовер Hyundai Creta за последние несколько лет успел пережить сразу пару обновлений, но остался в действующем втором поколении. Тем не менее, продаваться в таком виде корейскому бестселлеру остается не так долго, как многие думают.

По информации сайта «Autocar», инженеры Hyundai уже приступили к разработке третьей генерации Hyundai Creta. Ожидается, что премьера машины состоится в 2027 году.

Никаких официальных подробностей о кардинально модернизированном «паркетнике» пока, разумеется, нет. Единственное, что известно, в заводской документации проект носит название SX3.

Скетч-изображение нового компакт-кроссовера Hyundai

Скорее всего, новый кроссовер заметно преобразится с точки зрения внешности, но сохранит нынешнюю линейку двигателей, которая сильно разнится от рынка к рынку (от бензиновых до дизельных моторов). При этом ходят слухи, что машина может стать гибридом, задействовав под капотом комбинацию 1,5-литрового бензинового ДВС и электромотора.

Помимо другого дизайна кроссовер ждет появления длинного списка новых функций и оборудования для обеспечения безопасности.

Hyundai Creta Electric

Что касается модели Creta Electric, представленной в начале этого года, то в 2027 году этот электрический SUV ждет не смена поколения, а плановое обновление в середине жизненного цикла.

Какие изменения произойдут с этим кроссовером во время рестайлинга сведений пока нет, но, вероятно, машине достанется увеличенный запас хода благодаря аккумуляторам повышенной емкости и перепрограмированному ПО для управления батареями.