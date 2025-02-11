Популярные электромобили ездили на морозе пока полностью не сели: кто оказался лучшим, а кто худшим

Более десятка популярных электромобилей прошли испытания холодом в Канаде и показали, насколько рекламируемый их производителями запас хода реален в условиях отрицательных температур. Спойлер – все автомобили продемонстрировали себя хуже, чем обещали их паспортные характеристики, но некоторые справились с тестом лучше остальных.

Организатором испытаний выступила Канадская автомобильная ассоциация (CAA). Представители этой организации ездили на 14 новых электрокарах при температуре от -7 до -15 градусов по Цельсию до тех пор, пока они полностью не разряжались.

Затем машины подключали к зарядному устройству мощностью 350 киловатт, чтобы посмотреть, сколько времени понадобится для полной зарядки их аккумуляторов.

Chevrolet Silverado EV

Оказалось, что мороз способен снижать паспортный запас хода электромобиля на 14-39% от модели к модели. Наименьшую потерю в тесте продемонстрировали автомобили Chevrolet Silverado EV и Polestar 2 (по -14%).

Polestar 2

Далее расположился Kia EV9, минусовые температуры в случае с которым сократили его дальнобойность на одном заряде в сравнении с паспортными характеристиками на 20%.

Следом идут японский кроссовер Honda Prologue (-24%), немецкий Volkswagen ID.4 (-28%), корейский Kia Niro EV (-30%), а также американские Ford Mustang Mach-E (-31%) и Chevrolet Equinox EV (-34%).

Volvo XC40 Recharge

Что касается аутсайдеров этого теста, то здесь первенствовал Volvo XC40 Recharge, запас хода которого на морозе по отношению к заявленному производителем сократился на 39%.

Чуть лучше дела обстояли с Toyota BZ4x (-37%), а замкнул тройку антилидеров Hyundai Ioniq 5, потерявший в этом испытании 36% заряда в сравнении с паспортными характеристиками.