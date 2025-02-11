ДомойАвтоновости сегодняПопулярные электромобили ездили на морозе пока полностью не сели: кто оказался лучшим,...

Популярные электромобили ездили на морозе пока полностью не сели: кто оказался лучшим, а кто худшим

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия polestar 2 arctic circle one off concept aerial view driving 1

Более десятка популярных электромобилей прошли испытания холодом в Канаде и показали, насколько рекламируемый их производителями запас хода реален в условиях отрицательных температур. Спойлер – все автомобили продемонстрировали себя хуже, чем обещали их паспортные характеристики, но некоторые справились с тестом лучше остальных.

Организатором испытаний выступила Канадская автомобильная ассоциация (CAA). Представители этой организации ездили на 14 новых электрокарах при температуре от -7 до -15 градусов по Цельсию до тех пор, пока они полностью не разряжались.

Затем машины подключали к зарядному устройству мощностью 350 киловатт, чтобы посмотреть, сколько времени понадобится для полной зарядки их аккумуляторов. 

1 1
Chevrolet Silverado EV

Оказалось, что мороз способен снижать паспортный запас хода электромобиля на 14-39% от модели к модели. Наименьшую потерю в тесте продемонстрировали автомобили Chevrolet Silverado EV и Polestar 2 (по -14%).

Polestar 202 202024
Polestar 2

Далее расположился Kia EV9, минусовые температуры в случае с которым сократили его дальнобойность на одном заряде в сравнении с паспортными характеристиками на 20%. 

Следом идут японский кроссовер Honda Prologue (-24%), немецкий Volkswagen ID.4 (-28%), корейский Kia Niro EV (-30%), а также американские Ford Mustang Mach-E (-31%) и Chevrolet Equinox EV (-34%).

elektromobil volvo xc40 recharge p8 1
Volvo XC40 Recharge

Что касается аутсайдеров этого теста, то здесь первенствовал Volvo XC40 Recharge, запас хода которого на морозе по отношению к заявленному производителем сократился на 39%.

Чуть лучше дела обстояли с Toyota BZ4x (-37%), а замкнул тройку антилидеров Hyundai Ioniq 5, потерявший в этом испытании 36% заряда в сравнении с паспортными характеристиками. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:CAA, Chevrolet, Volvo

Читайте также:

Последние новости:

Долгожданный новый кроссовер Subaru поразит своим внешним видом

Микровэн Mitsubishi Delica Mini начали продавать в Японии...

Новое спортивное купе Mazda показано на качественных изображениях

Недорогой соперник Hyundai Creta из Индии сменит генерацию...

Долгожданный пикап Nissan нового поколения обещают не делать...

Новейший гиперкар Bugatti Tourbillon выехал на финальные тесты 

На что владельцы Ford чаще всего жалуются в...

Toyota готовит нового монстра за 19 млн рублей...

Третье поколение Honda NSX: как оно может выглядеть

Скрытые функции автомобильного брелока, которыми почти никто не...

Раскрыт секрет одной детали, которая рушит все совершенство...

Редчайший суперкар с акульим плавником и специальным цветом...

Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero Mini хотят вернуть, но...

Корейский флагманский кроссовер Genesis попал в аварию во...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+

Вы не можете скопировать содержимое этой страницы