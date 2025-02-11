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Недорогой соперник Hyundai Creta из Индии сменит генерацию в 2027 году

Текст: Ростислав Архипов
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new nexon way ahead 2023 04

Компактный «паркетник» Tata Nexon появился на свет в 2017 году, а спустя три года машина прошла через первое обновление. Второй рестайлинг последовал в 2023-м году, а сейчас инженеры компании работают над второй по счету генерацией этой модели, считающейся бюджетным конкурентом бестселлера Hyundai Creta.

Однако скорого дебюта такого автомобиля ждать не стоит. По крайней мере такая информация пришла накануне из Индии.

Как сообщает портал «Autocar», разработка свежего кроссовера Nexon только стартовала, поэтому машина появится в продаже не раньше 2027 года. Проект носит внутреннее кодовое наименование «Gadur» и будет базироваться на сильно модифицированной версии существующей платформы X1.

2023 Tata
Tata Nexon текущего поколения

Ожидается, что вместе с переработанной «тележкой» новый Nexon переживет масштабные структурные обновления. От машины ждут появления нового дизайна экстерьера и интерьера, которые выполнят в стиле современных моделей Tata, но линейка двигателей модели, скорее всего, сильно не изменится.

Tata Curvv Interior 2
Интерьер современных моделей Tata Motors

Сегодня Tata Nexon продается на индийском рынке с бензиновыми моторами и силовыми установками, работающими на природном газе, а также с дизельным двигателем.

Не исключено, что в руководстве Tata Motors примут решение отказаться от последнего, поскольку не так давно он с большим трудом справился с текущими нормами выбросов. 

Похожие изменения впоследствии переживет и полностью электрический кроссовер Nexon EV, но когда состоится его премьера пока неизвестно. 

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Фото:Tata Motors

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