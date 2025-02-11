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Новейший гиперкар Bugatti Tourbillon выехал на финальные тесты 

Текст: Ростислав Архипов
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Гендиректор компании Bugatti Мате Римак выложил в Сеть короткий видеоролик, в котором прототип новейшего гиперкара Tourbillon был заснят на испытательном треке.

На кадрах, сделанных в Италии на трассе Нардо, машина показалась в необычном цветном ляпистом камуфляже, который скрывает все основные детали ее дизайна. 

Главной изюминкой машины должен стать ее двигатель. Это 8,3-литровый атмосферный мотор V12, выдающий 1000 лошадиных сил. ДВС работает в сочетании с тремя электродвигателями, что обеспечивает системе совокупную мощность в колоссальные 1800 лошадиных сил. 

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Тестовый проттип Bugatti Tourbillon

В качестве трансмиссии Bugatti Tourbillon будет использовать 8-скоростную коробку передач с двойным сцеплением.

От нуля до 100 километров в час гиперкар сможет разгоняться всего за 2-секунды, а для достижения скорости в 300 километров в час ему понадобится менее 10 секунд. 

В общей сложности «Бугатти» собирается выпустить 250 единиц Tourbillon. Их поставки клиентам начнутся в 2026 году. 

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Фото:Bugatti

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