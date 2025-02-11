На что владельцы Ford чаще всего жалуются в своих машинах

Ford является брендом с богатой историей и обладает репутацией компании, которая выпускает качественные машины. Но даже у такого крупного автопроизводителя бывают проблемы, разочаровывающие владельцев его автомобилей.

Прошерстив отечественные и зарубежные форумы, где обладатели машин Ford рассказывают о своих проблемах, можно выделить самые главные их недостатки.

Проблемы с трансмиссией

Автомобили Focus и Fiesta 2011-2016 годов выпуска омрачили жизнь владельцев проблемами с их коробками передач. Машины комплектовались трансмиссией PowerShift с двумя сцеплениями, которая была печально известна своими вибрациями, пробуксовками и полными отказами.

Дорогой ремонт и обслуживание

Считается, что запчасти, обслуживание и ремонт Ford не должны стоить дорого, но это не так, особенно когда речь заходит о моделях с турбированным двигателем EcoBoost. Мало того, что эти моторы считаются крайне «ломучими», так еще и рутинные детали, такие как генераторы переменного тока или помпы (водяные насосы) могут обойтись владельцу машины в целое состояние.

Проблемы с коррозией

Пикап Ford F-150 2004-2008 годов выпуска известен своей низкой стойкостью к появлению ржавчины. Но на эти же проблемы то и дело жалуются владельцы старых внедорожников Escape и Explorer, сетуя коррозию вокруг колесных ниш и дверных арок.

Неисправности электрики

Автомобили Ford имеют репутацию машин, в которых все не очень хорошо с электрикой. Будь это неисправный дисплей мультимедийной системы SYNC, или неожиданно отказавшие электростеклоподъемники, дверные замки и так далее – ремонт будет стоить недешево.

Низкий уровень комфорта в салоне

Инженеры Ford далеко не всегда ставят во главу угла комфорт водителя и пассажиров, поэтому многие владельцы таких машин жалуются на жесткие сиденья, дешевые материалы отделки и устаревшие конструктивные решения.

Частые отзывные кампании

В России Ford не представлен уже давно, поэтому ни о каких сервисных акциях говорить не стоит. Чего не скажешь о рынках, где компания до сих пор работает официально.

В последние годы на долю моделей Explorer, Escape и Mustang пришлась львиная доля отзывов, связанных с их безопасностью. В машинах были проблемы с подушками безопасности, усилителем руля и имелся риск возгорания.

Надежность сильно разнится от машины к машине

Некоторые Ford способны служить годами, не создавая своему владельцу никаких проблем, тогда как другие, напротив, постоянно ломаются. В случае с машинами этой компании это выглядит как азартная игра, в которой не всегда удается оказаться победителем.