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Третье поколение Honda NSX: как оно может выглядеть

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Honda сняла с производства свой среднемоторный спорткар NSX в 2022 году, продержав его на рынке на протяжении 22 лет. С тех пор ходят упорные слухи о том, что японский автопроизводитель собирается возродить эту легендарную модель.

Более того, эти инсинуации подогреваются планами Nissan выпустить новый GT-R, который должен стать чистым электромобилем и ему понадобится местный конкурент.

Лондонская дизайн-студия «OfMyImagination» решила пофантазировать на тему того, как мог бы выглядеть новый Honda NSX, если бы ему действительно удалось воскреснуть.

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Спекулятивный рендер третьего поколения Honda NSX (OfMyImagination)

Проект художников получил название NSX E и представляет собой суперкар, работающий исключительно на электричестве.

На выложенных в интернет рендерах заметно сходство машины с седаном и кроссовером Honda 0, представленными в прошлом году в Лас-Вегасе.

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Спекулятивный рендер третьего поколения Honda NSX (OfMyImagination)

Автомобиль обладает пропорциями суперкара с плавными линиями, перетекающими через колесные арки в крупные воздухозаборники сзади для охлаждения батареи и массивное футуристичное антикрыло.

Снятое с конвейера второе поколение Honda/Acura NSX три года назад комплектовалось гибридной силовой установкой мощностью 573 л.с. на базе твин-турбированного мотора V6, которому ассистировала система полного привода. В то время как оригинальный суперкар из начала 90-х использовал 270-сильный 3-литровый «атмосферник» VTEC. 

Если третьей генерации Honda NSX суждено быть, то она с большой долей вероятности будет работать от нескольких электродвигателей, максимальная отдача которых превысит цифру в 600 лошадиных сил. 

В качестве ориентировочных сроков появления новинки Honda в продаже называется 2028-й год.

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Фото:OfMyImagination

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