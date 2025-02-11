Третье поколение Honda NSX: как оно может выглядеть

Honda сняла с производства свой среднемоторный спорткар NSX в 2022 году, продержав его на рынке на протяжении 22 лет. С тех пор ходят упорные слухи о том, что японский автопроизводитель собирается возродить эту легендарную модель.

Более того, эти инсинуации подогреваются планами Nissan выпустить новый GT-R, который должен стать чистым электромобилем и ему понадобится местный конкурент.

Лондонская дизайн-студия «OfMyImagination» решила пофантазировать на тему того, как мог бы выглядеть новый Honda NSX, если бы ему действительно удалось воскреснуть.

Спекулятивный рендер третьего поколения Honda NSX (OfMyImagination)

Проект художников получил название NSX E и представляет собой суперкар, работающий исключительно на электричестве.

На выложенных в интернет рендерах заметно сходство машины с седаном и кроссовером Honda 0, представленными в прошлом году в Лас-Вегасе.

Спекулятивный рендер третьего поколения Honda NSX (OfMyImagination)

Автомобиль обладает пропорциями суперкара с плавными линиями, перетекающими через колесные арки в крупные воздухозаборники сзади для охлаждения батареи и массивное футуристичное антикрыло.

Снятое с конвейера второе поколение Honda/Acura NSX три года назад комплектовалось гибридной силовой установкой мощностью 573 л.с. на базе твин-турбированного мотора V6, которому ассистировала система полного привода. В то время как оригинальный суперкар из начала 90-х использовал 270-сильный 3-литровый «атмосферник» VTEC.

Если третьей генерации Honda NSX суждено быть, то она с большой долей вероятности будет работать от нескольких электродвигателей, максимальная отдача которых превысит цифру в 600 лошадиных сил.

В качестве ориентировочных сроков появления новинки Honda в продаже называется 2028-й год.