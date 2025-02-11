Третье поколение Honda NSX: как оно может выглядеть

Honda сняла с производства свой среднемоторный спорткар NSX в 2022 году, продержав его на рынке на протяжении 22 лет. С тех пор ходят упорные слухи о том, что японский автопроизводитель собирается возродить эту легендарную модель.
Более того, эти инсинуации подогреваются планами Nissan выпустить новый GT-R, который должен стать чистым электромобилем и ему понадобится местный конкурент.
Лондонская дизайн-студия «OfMyImagination» решила пофантазировать на тему того, как мог бы выглядеть новый Honda NSX, если бы ему действительно удалось воскреснуть.
Проект художников получил название NSX E и представляет собой суперкар, работающий исключительно на электричестве.
На выложенных в интернет рендерах заметно сходство машины с седаном и кроссовером Honda 0, представленными в прошлом году в Лас-Вегасе.
Автомобиль обладает пропорциями суперкара с плавными линиями, перетекающими через колесные арки в крупные воздухозаборники сзади для охлаждения батареи и массивное футуристичное антикрыло.
Снятое с конвейера второе поколение Honda/Acura NSX три года назад комплектовалось гибридной силовой установкой мощностью 573 л.с. на базе твин-турбированного мотора V6, которому ассистировала система полного привода. В то время как оригинальный суперкар из начала 90-х использовал 270-сильный 3-литровый «атмосферник» VTEC.
Если третьей генерации Honda NSX суждено быть, то она с большой долей вероятности будет работать от нескольких электродвигателей, максимальная отдача которых превысит цифру в 600 лошадиных сил.
В качестве ориентировочных сроков появления новинки Honda в продаже называется 2028-й год.