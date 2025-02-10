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Раскрыт секрет одной детали, которая рушит все совершенство суперкара Ferrari Enzo 

Текст: Алиса Шашкова
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Суперкар Ferrari Enzo считается одним из самых красивых автомобилей в мире. Более того, это одна из самых дорогих машин на планете. На момент появления (2002 год) автомобиль стоил порядка 600 тысяч евро. С учетом средней европейской инфляции сегодня его цена составила бы более 1 миллиона 100 тысяч евро.

Суперкар, названный в честь основателя компании из Маранелло, сводит с ума всех поклонников таких автомобилей не только своим опьяняющим звуком атмосферного мотора V12, выдающего 660 лошадиных сил, но и внешним видом.

Однако в экстерьере Enzo есть одна деталь, которая делает его не таким совершенным, как многим он кажется. 

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Речь идет о наружных зеркалах. 23 года назад в штаб-квартире Ferrari в Маранелло нашли решение проблемы, которая касалась слепых «зон» Enzo.

Расположение зеркал на передних крыльях оказалось недостаточным для того, чтобы сделать видимость с водительского кресла максимально удачной, поэтому было решено пойти на экстравагантный шаг.

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Ferrari Enzo

Если хорошо приглядеться к зеркалам, то можно заметить их абсолютную асимметрию. С водительской стороны корпус зеркала имеет более угловатую и вытянутую конструкцию, напоминающую остальные линии машины, в то время как пассажирское, напротив, является очень узким.

Разумеется, это не прокол дизайнеров Ferrari. У такого странного конструкторского решения есть свое объяснение.

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Наружное зеркало Ferrari Enzo

Если бы в двух этих зонах находилось одинаковое зеркало, то передняя стойка со стороны пассажира заблокировала бы треть поверхности одного из них.

Теоретически можно было решить эту проблему установкой дополнительного, третьего зеркала, но в Ferrari придумали лучший способ исправить этот недостаток – изготовить и разместить на кузове Enzo два совершенно разных по форме зеркала. 

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Фото:Ferrari, соцсети

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