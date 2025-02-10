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Популярный внедорожник Suzuki Jimny научился трансформироваться в легенд ралли за копейки

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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Внедорожник Suzuki Jimny является одним из самых популярных представителей своего класса. Такие машины любят за их стиль, отличные качества, демонстрируемые за пределами асфальта, а также относительно невысокую цену. А с недавнего времени «Джимни» научили быть копией легендарных раллийных машин, причем за копейки.

Автором тюнинг-кита, превращающего обычный 3-дверный внедорожник Suzuki Jimny в легенд ралли Renault 5 Turbo и Lancia Delta Integrale, является японская фирма DAMD. Ей удалось подготовить пакет внешних доработок, который кардинальным образом меняет облик «Джимни». Причем за небольшие деньги.

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Suzuki Jimny в стиле Renault 5 Turbo

Ранее эти же «тюнеры» переделывали Jimny в аналог классического Land Rover Defender и Mercedes-Benz Gelandewagen, но на этот раз проект реализовался по слегка другим лекалам.

В комплект доработок внешности самого знаменитого внедорожника Suzuki вошла решетка радиатора и фары, аналогичные тем, что использовались в Renault 5 Turbo и Lancia Delta Integrale, а также эффектный спойлер на крыше и колеса OZ Rally Racing, обутые в покрышки Bridgestone Alenza 001.

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Suzuki Jimny в тюнинге под Lacia Delta Integrale

Для каждого из вариантов обвеса можно выбрать различные типы краски и даже наклейки с надписью «Non Turbo», отсылающих к наследию классического Renault 5. 

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Никаких технических изменений в машине, как и в других проектах DAMD, не предусмотрено. Поэтому внедорожник продолжает использовать свой 1,5-литровый атмосферный двигатель, выдающий всего 102 лошадиные силы.

Мотор сочетается с системой полного привода с понижающей передачей и механической трансмиссией.

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Стоимость переоборудования Suzuki Jimny в некогда легендарные раллийные автомобили составляет всего 473 тысячи иен или около 300 тысяч рублей по текущему курсу. 

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Фото:DAMD

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