Nissan Leaf ждет кардинальная смена имиджа: известны сроки дебюта и даже цена

Актуальная генерация популярного гибрида Nissan Leaf, представляющего собой классический хэтчбек, продается на рынке на протяжении восьми лет. Но в скором времени эту модель японского автопроизводителя ждет кардинальная переделка. Накануне инсайдерская пресса назвала ориентировочные сроки премьеры свежей генерации Leaf.

Журнал «BestCarWeb», ссылающийся на собственные источники внутри компании «Ниссан», утверждает, что премьера следующего «Лиф» состоится уже этой осенью. Презентовать машину, которую ждут кардинальные перемены в дизайне, хотят в октябре.

Неофициальный рендер нового поколения Nissan Leaf (BestCarWeb)

Ожидается, что в новом поколении знаменитый гибрид Nissan сменит форм-фактор и превратится из обычной 5-дверки в кроссовер, да еще и с купеобразным профилем. Внешне машине предстоит походить на концепт-кар Chillout, представленный в ноябре 2021 года.

Помимо существенных внешних перемен новый Leaf может обзавестись пересмотренной технической частью, на которую намекает компактный капот тестовых прототипов этой модели.

Шпионское фото нового поколения Nissan Leaf (Apollo)

Считается, что приводить в движение машину будет небольшая трансмиссия на 225 лошадиных сил, названная «три в одном».

Ей предстоит включить в себя двигатель, инвертор и батарею, в которых устранят проблему нестабильной зарядки во время движения, имеющей место в текущей модели.

Длина нового японского гибридного кросс-купе должна составить 4,5-метра, ширина – 1,8-метра, а высота 1,7-метра. Расстояние между осями машины будет равно 2,8-метрам.

Ориентировочная стоимость автомобиля на родине составит от 5 до 5,5 миллиона иен. Это примерно 3,2 – 3,5 миллиона рублей по текущему курсу валют.