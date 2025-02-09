Старший брат Duster превратился в идеальную машину для рыбаков и путешественников

В октябре прошлого года компания Dacia представила свой самый дорогой и крупный кроссовер – Bigster. Машина оказалась старшим братом мирового бестселлера Duster и была построена на той же платформе, что и хорошо известный в России автомобиль.

Считается, что «Бигстер» ждут отличные перспективы с точки зрения продаж, но в Dacia решили еще больше подогреть их появлением у этой модели необычной спецверсии.

Румынский автопроизводитель, входящий в состав Renault Group, подготовил вариант Bigster для любителей активного отдыха.

Для того, чтобы обзавестись такой модификацией, покупателям кроссовера в Европе нужно будет доплатить к цене машины дополнительные 3 тысячи 52 евро (305 тысяч рублей).

Аксессуары, превращающие европейский кроссовер в идеальный автомобиль для рыбаков и фанатов отдыха на природе, носят название InNature и включают в себя множество отдельных деталей.

Самый дорогой из них – так называемый Sleep Pack (пакет для сна), который стоит 2 тысячи 361 евро (236 тысяч 500 рублей). Он позволяет превратить задние сиденья кроссовера и его багажник в спальню за считанные минуты.

Конструкция включает в себя каркас с матрацем, которые весят менее 50 кг и может быть быстро установлен для комфортной ночевки двух людей.

В дополнение к двуспальной кровати размером 190 на 130 см пакет InNature предлагает деревянный ящик на 220 литров для хранения и непрозрачные жалюзи за 311 евро, позволяющие погрузить салон машины в темноту, изолировав жильцов от солнечного света.

Но самое главное, что точно оценят рыбаки – это отдельная опция с раскладной палаткой (за 380 евро или 38 тысяч рублей), цепляющаяся за крышку багажника и создающая объемный жилой модуль, из которого можно с комфортом ловить рыбу из-под навеса.

Напомним, в Европе Dacia Bigster сегодня стоит от 24 тысяч 590 евро (2,4 миллиона рублей).