ДомойАвтоновости сегодняСтарший брат Duster превратился в идеальную машину для рыбаков и путешественников

Старший брат Duster превратился в идеальную машину для рыбаков и путешественников

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия 05067dab83 1

В октябре прошлого года компания Dacia представила свой самый дорогой и крупный кроссовер – Bigster. Машина оказалась старшим братом мирового бестселлера Duster и была построена на той же платформе, что и хорошо известный в России автомобиль. 

Считается, что «Бигстер» ждут отличные перспективы с точки зрения продаж, но в Dacia решили еще больше подогреть их появлением у этой модели необычной спецверсии.

b5d52a37c1

Румынский автопроизводитель, входящий в состав Renault Group, подготовил вариант Bigster для любителей активного отдыха.

Для того, чтобы обзавестись такой модификацией, покупателям кроссовера в Европе нужно будет доплатить к цене машины дополнительные 3 тысячи 52 евро (305 тысяч рублей).

dacia bigster camper sleep pack 2

Аксессуары, превращающие европейский кроссовер в идеальный автомобиль для рыбаков и фанатов отдыха на природе, носят название InNature и включают в себя множество отдельных деталей.

Самый дорогой из них – так называемый Sleep Pack (пакет для сна), который стоит 2 тысячи 361 евро (236 тысяч 500 рублей). Он позволяет превратить задние сиденья кроссовера и его багажник в спальню за считанные минуты. 

Конструкция включает в себя каркас с матрацем, которые весят менее 50 кг и может быть быстро установлен для комфортной ночевки двух людей. 

dacia bigster camper sleep pack 1 1

В дополнение к двуспальной кровати размером 190 на 130 см пакет InNature предлагает деревянный ящик на 220 литров для хранения и непрозрачные жалюзи за 311 евро, позволяющие погрузить салон машины в темноту, изолировав жильцов от солнечного света. 

dacia bigster camper sleep pack 3

Но самое главное, что точно оценят рыбаки – это отдельная опция с раскладной палаткой (за 380 евро или 38 тысяч рублей), цепляющаяся за крышку багажника и создающая объемный жилой модуль, из которого можно с комфортом ловить рыбу из-под навеса. 

Напомним, в Европе Dacia Bigster сегодня стоит от 24 тысяч 590 евро (2,4 миллиона рублей).

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Dacia

Читайте также:

Последние новости:

Самая дорогая парковка: владелец VW Golf заплатит за...

Следующий Toyota RAV4 (2026) может оказаться не таким...

Минивэн-долгожитель от Toyota показался в тюнинг-обвесе от Modellista

Новый компактный SUV Nissan на базе Renault: как...

Любимый автомобиль Джереми Кларксона был сделан в Японии

Электрический кроссовер Toyota за 1,3 миллиона рублей появится...

У компактного кроссовера Volkswagen T-Roc появится полностью электрическая...

Японский «автомобиль-франкенштейн» выставлен на продажу: в нем слились...

Большой внедорожник Infiniti оказался более качественным и надежным,...

Летающие автомобили могут быть дешевыми: пример из Китая

Популярный японский кей-кар превратили в крошечный, но очаровательный...

Шесть главных минусов автомобилей Lexus по мнению их...

Kia Seltos второго поколения: что о нем известно

Новая Toyota Celica и Toyota MR2 могут оказаться...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+