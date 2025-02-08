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Минивэн-долгожитель от Toyota показался в тюнинг-обвесе от Modellista

Текст: Михаил Романченко
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Toyota Hiace ведет свою историю с конца 60-х годов прошлого века, но до сих пор остается в строю и продолжает пользоваться в Японии и других странах Азии устойчивым спросом.

Подогреть его взялось местное ателье Modellista, являющееся дочерним тюнинг-подразделением «Тойоты». Тюнеры представили вариант Hiace, который должен оказаться по нраву фанатам спортивного внешнего вида.

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Toyota Hiace в тюнинге от Modellista

Modellista выпустила два пакета обновлений для нового Hiace с названиями Version I и Version II. 

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Тюнинг-комплект для Toyota Hiace (Modellista Version I)

В первом варианте внешний вид машины дополнительно улучшили за счет добавления держателей противотуманных фар со светодиодной подсветкой и сплиттеров под передним бампером, а также аэродинамических боковых юбок, сокращающих дорожный просвет на 50 мм, и спортивного заднего бампера с одним крупным выхлопным патрубком.

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Тюнинг-комплект для Toyota Hiace (Modellista Version II)

Что касается альтернативной модификации, получившей наименования Version II, то в ней машина с небольшими изменениями (другая по цвету «губа» переднего бампера) повторяет «первую» версию, но выделяется на ее фоне собственными 15-дюймовыми двухцветными колесными дисками Kosei Bear RockNove, выкрашенными в черный цвет. 

Никаких изменений в технической стороне Hiace тюнеры из Modellista не предусмотрели, поэтому минивэн продолжит использовать его актуальную моторную гамму, состоящую из 2- и 2,7-литровых бензиновых двигателей и 2,8-литрового «дизеля».

Ассистировать им, как и прежде, будет система полного или заднего привода. 

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