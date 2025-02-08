Новый компактный SUV Nissan на базе Renault: как он будет выглядеть

Несмотря на то, что Renault и Nissan входят в один альянс, компании крайне редко прибегают к бизнес-модели бейдж-инжиниринга. Однако вскоре это изменится.

По слухам, в Nissan готовятся к выпуску нового компактного кроссовера, в основе которого окажется один относительно «свежий» SUV Renault. Как он может выглядеть на днях показала латиноамериканская студия «KDesign AG».

Премьера «паркетника» Renault Kardian, который должен превратиться в новую модель Nissan, состоялась в 2023 году. Это автомобиль длиной всего 4,1-метра, построенный на платформе CMF-B, которая является родственной с третьим поколением Renault Duster.

Неофициальный рендер нового кроссовера Nissan на базе Renault Kardian (KDesign AG)

Как можно понять по неофициальным рендерам, выложенным в Сеть, новому компактному кроссоверу «Ниссан», несмотря на явный бейдж-ижиниринговый подход, предстоит перенять у оригинальной модели «Рено» только техническую сторону, тогда как внешность у машины будет собственной.

Неофициальный рендер нового кроссовера Nissan на базе Renault Kardian (KDesign AG)

Небольшой вседорожник может получить оформление передней части кузова, повторяющее решения, примененные в свежей итерации модели Kicks, с прямоугольной решеткой радиатора и вертикальными блоками ДХО, выполненными в виде штрихов от верхней части бампера до головной оптики.

Неофициальный рендер интерьера нового кроссовера Nissan на базе Renault Kardian (KDesign AG)

Концепция интерьера машины, вероятно, будет скопирована с Renault, но также с рядом изменений. Внутри новинки Nissan ждут появления слегка иного дисплея мультимедийной системы, другого рулевого колеса и электронного селектора трансмиссии (в исполнении с АКПП).

А вот что у автомобилей будет одинаковым, так это двигатели. Предлагающийся сегодня в Латинской Америке Renault Kardian использует под капотом 1-литровый бензиновый турбомотор на 100 лошадиных сил, а также 1,6-литровый «атмосферник» на 114 л.с. При этом в Марокко машину продают в том числе с турбодизелем на 102 «силы».

Привод во всех вариантах этой модели может быть только передним, так что от производной французского кроссовера в случае с Nissan ждать варианта 4WD также не стоит.

Дебютировать SUV-новинка японской компании, построенная на базе «Рено», должна в течение 2025 года.