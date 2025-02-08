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Любимый автомобиль Джереми Кларксона был сделан в Японии

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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Экс-ведущий популярнейших автомобильных шоу Top Gear и «Гранд Тур» Джереми Кларксон за свою долгую карьеру в автожурналистике успел протестировать огромное количество машин – от ультрабюджетных до самых дорогих и быстрых на планете.

Можно было предположить, что в его личном рейтинге на вершине расположатся суперкары Mercedes, Ferrari, Porsche или Bugatti, но все вышло не совсем так.

Автомобилем, который поразил одиозного британского журналиста, оказалось японское купе Lexus LFA. Кларксон смог протестировать эту машину в Йоркшире в 2012 году и остался невероятно ей впечатлен.

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Lexus LFA

А в 2023-м году экс-ведущий Top Gear подтвердил свое мнение, рассказав в интервью изданию «Driving» от «The Sunday Times», что с тех пор не ездил ни на чем подобном:

«Нет ничего, что заставляло бы ощущать покалывания в теле, как в этом автомобиле. Он невероятно хорош. Это просто райская машина».

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Lexus LFA

Напомним, купе Lexus LFA выпускалось на протяжении всего двух лет – с 2010 по 2012 год. Японский спортивный автомобиль был оснащен бензиновым 4,8-литровым двигателем 1LE-GUE, развивающим 560 лошадиных сил.

Благодаря этому мотору LFA мог разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,6-секунды, а его максимальная скорость составляла 325 километров в час.

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