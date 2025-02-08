Электрический кроссовер Toyota за 1,3 миллиона рублей появится уже этой осенью

В 2021 году Toyota представила на брифинге в отношении аккумуляторных автомобилей проект, который должен стать самым компактным и недорогим электрическим кроссовером в гамме автопроизводителя.

Японскому изданию «BestCarWeb» накануне удалось выяснить об этом автомобиле подробности, в том числе сроки запуска модели в продажу и даже ее ориентировочную цену.

По данным журналистов, машина получит название bZ1X и окажется гораздо компактнее продающегося на протяжении последних лет электрического SUV bZ4X.

Концепт-кроссовер Toyota bZ (BestCarWeb)

Длина «паркетника» составит всего 3,7-метра, ширина будет равна 1,7-метрам, а высота – 1,5-метрам.

По габаритам автомобиль окажется близок к европейскому Aygo X, но будет отличаться от него собственным дизайном и более высоким дорожным просветом.

Какой окажется производительность машины пока неизвестно, но, скорее всего, запас хода новинки превысит отметку в 300 километров на полностью заряженной батарее.

Платформа кроссовера Toyota bZ1X

Автомобилю будет положен только один электромотор, который расположится на передней оси, поэтому полноприводных версий для bZ1X не предусмотрят.

Инсайдеры сообщают, что появления самого недорогого в линейке Toyota электрического кроссовера намечено на октябрь 2025 года.

Что касается его потенциальной цены – японские журналисты сходятся во мнении, что она составит около 2 миллионов иен. При пересчете на российскую валюту сегодня это около 1,3 миллиона рублей.