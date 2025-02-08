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Электрический кроссовер Toyota за 1,3 миллиона рублей появится уже этой осенью

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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В 2021 году Toyota представила на брифинге в отношении аккумуляторных автомобилей проект, который должен стать самым компактным и недорогим электрическим кроссовером в гамме автопроизводителя. 

Японскому изданию «BestCarWeb» накануне удалось выяснить об этом автомобиле подробности, в том числе сроки запуска модели в продажу и даже ее ориентировочную цену.

По данным журналистов, машина получит название bZ1X и окажется гораздо компактнее продающегося на протяжении последних лет электрического SUV bZ4X. 

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Концепт-кроссовер Toyota bZ (BestCarWeb)

Длина «паркетника» составит всего 3,7-метра, ширина будет равна 1,7-метрам, а высота – 1,5-метрам.

По габаритам автомобиль окажется близок к европейскому Aygo X, но будет отличаться от него собственным дизайном и более высоким дорожным просветом. 

Какой окажется производительность машины пока неизвестно, но, скорее всего, запас хода новинки превысит отметку в 300 километров на полностью заряженной батарее. 

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Платформа кроссовера Toyota bZ1X

Автомобилю будет положен только один электромотор, который расположится на передней оси, поэтому полноприводных версий для bZ1X не предусмотрят. 

Инсайдеры сообщают, что появления самого недорогого в линейке Toyota электрического кроссовера намечено на октябрь 2025 года.

Что касается его потенциальной цены – японские журналисты сходятся во мнении, что она составит около 2 миллионов иен. При пересчете на российскую валюту сегодня это около 1,3 миллиона рублей. 

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Фото:Toyota
ИСТОЧНИК:BestCarWeb

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