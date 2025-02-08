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У компактного кроссовера Volkswagen T-Roc появится полностью электрическая версия

Текст: Ростислав Архипов
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Компактный кроссовер Volkswagen T-Roc вошел в линейку моделей немецкой компании восемь лет назад и сейчас находится на пути плановой смены поколений.

Премьера второй генерации машины запланирована на этот год, но уже известно, что в будущем этот «паркетник» превратится в 100-процентный электромобиль.

По информации французского портала «L’argus», «батарейный» T-Roc построят не на той платформе, что лежит в основе его варианта с ДВС (MQB Evo), а на новейшей архитектуре SSP, которую собираются применить в Golf 9 поколения (он тоже будет электрическим). 

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Утекший в Сеть снимок нового поколения VW T-Roc

Электрическое альтер-эго популярного немецкого компактного SUV появится в продаже в конце этого десятилетия, но не заменит оригинальную модель с двигателем внутреннего сгорания, а будет развиваться параллельно. 

Никаких технических подробностей об этом проекте, разумеется, сейчас нет, но, скорее всего, автомобиль будет использовать самые передовые наработки немецкого автопроизводителя, электромоторы и батареи, максимально адаптированные под новейшую модульную архитектуру. 

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Завод Volkswagen в Вольфсбурге

Выпуском «батарейного» VW T-Roc займется завод компании в немецком Вольфсбурге. Эта же площадка примет у себя новое поколение Volkswagen Golf. 

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Фото:Volkswagen, соцсети
ИСТОЧНИК:L'argus

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