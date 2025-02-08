Японский «автомобиль-франкенштейн» выставлен на продажу: в нем слились Toyota, Nissan и Lexus

Многие владельцы стремятся к тому, чтобы выделиться на фоне остальных, и делают свои машины уникальными. Но некоторые заходят слишком далеко.

Один из таких примеров – выставленный на продажу в Индонезии автомобиль-франкенштейн, который в своей внешности использует наработки сразу трех японских марок – Toyota, Nissan и Lexus.

Машина начинала свою жизнь как Toyota Supra 1984 года выпуска и в ее дизайне практически не осталось ничего, что намекает на оригинальный автомобиль.

При этом корма была переделана кардинальным образом, получив широкие угловатые «бедра» и круглые фонари, которые копируют другое популярное японское купе – Nissan Skyline R34.

Что касается Lexus, то от этой компании в проекте был заимствован только логотип бренда, да и то исключительно для того, чтобы нанести его на багажник (спереди Toyota по-прежнему использует оригинальный шильдик).

Согласно объявлению, машина находится в исправном техническом состоянии. В ней установлен работающий кондиционер, электростеклоподъемники и даже акустическая система.

Стоимость этого диковинного автомобиля составляет всего 50 миллионов индонезийских рупий. Это примерно 300 тысяч рублей по нынешнему курсу.