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Японский «автомобиль-франкенштейн» выставлен на продажу: в нем слились Toyota, Nissan и Lexus

Текст: Алексей Шмидт
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lexus toyota nissan

Многие владельцы стремятся к тому, чтобы выделиться на фоне остальных, и делают свои машины уникальными. Но некоторые заходят слишком далеко.

Один из таких примеров – выставленный на продажу в Индонезии автомобиль-франкенштейн, который в своей внешности использует наработки сразу трех японских марок – Toyota, Nissan и Lexus.

Машина начинала свою жизнь как Toyota Supra 1984 года выпуска и в ее дизайне практически не осталось ничего, что намекает на оригинальный автомобиль. 

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При этом корма была переделана кардинальным образом, получив широкие угловатые «бедра» и круглые фонари, которые копируют другое популярное японское купе – Nissan Skyline R34. 

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Что касается Lexus, то от этой компании в проекте был заимствован только логотип бренда, да и то исключительно для того, чтобы нанести его на багажник (спереди Toyota по-прежнему использует оригинальный шильдик). 

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Согласно объявлению, машина находится в исправном техническом состоянии. В ней установлен работающий кондиционер, электростеклоподъемники и даже акустическая система. 

Стоимость этого диковинного автомобиля составляет всего 50 миллионов индонезийских рупий. Это примерно 300 тысяч рублей по нынешнему курсу. 

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Фото:Соцсети

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