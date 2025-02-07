Большой внедорожник Infiniti оказался более качественным и надежным, чем Toyota

Процесс приобретения автомобиля всегда таит в себе множество «но», особенно когда покупатель стремится выбрать идеальный вариант, соответствующий всем его требованиям. Одним из главных приоритетов при выборе той или иной модели машины считается ее надежность или даже страна происхождения.

Как правило, наиболее крепкими во всем мире считаются японские автомобили. И это мнение в очередной раз было подтверждено статистикой.

Согласно исследованию агентства «J.D.Power», самым безотказным представителем этого класса в 2025 году является не модель Toyota, а автомобиль другой японской марки – Infiniti QX80.

Infiniti QX80

В недавнем рейтинге «заокеанских» журналистов, основанном на статистике поломок, полноразмерный внедорожник Infiniti набрал 89 баллов из 100, что позволило ему с большим отрывом опередить как американский Chevrolet Tahoe (82 балла из 100), так и земляка в лице Toyota Sequoia (77 баллов из 100).

Далее в итоговом ТОП-е лучших представителей крупного класса SUV по убыванию надежности выстроились: Range Rover, GMC Yukon и Jeep Wagoneer с результатами в 80, 78 и 74 балла соответственно.

Примечательно, но новые Infiniti QX80 сегодня продаются даже в России (разумеется, неофициально). Поставки таких машин осуществляют альтернативные импортеры. Стоимость внедорожников 2025 года выпуска начинается от 14 миллионов 240 тысяч рублей.