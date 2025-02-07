ДомойАвтоновости сегодняKia Seltos второго поколения: что о нем известно

Kia Seltos второго поколения: что о нем известно

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
next gen kia seltos sp3 rendering gotcha cars 4

Seltos является одним из самых продаваемых кроссоверов в гамме Kia на некоторых рынках. Эта модель известна и среди российских покупателей, поскольку не только предлагалась на нашем рынке до 2022 года, но и выпускалась на заводе «Автотор» в Калининграде. 

Сейчас южнокорейский автопроизводитель работает над вторым поколением этой компактной SUV-модели, которая должна появиться в продаже в 2026 году. Мы собрали всю известную на сегодня информацию об этой модели.

Шпионское фото нового поколения Kia Seltos

Главное изменение, которое ждет новый «Селтос», связано с его дизайном. Ожидается, что автомобиль заметно преобразится в сравнении с предшественником, обзаведясь чертами старших электрических моделей семейства EV.

Ходят слухи, что кроссоверу достанется другая решетка радиатора, новые фары, переделанный капот, модернизированные бамперы, а также измененные фонари сзади и скрытые дверные ручки.

42467360c26e45baa0fead2ac7c554037ad53231
Шпионское фото нового поколения Kia Seltos

Внутри машины ждут появления переделанной передней панели, двухспицевого руля, новой конструкции цифровой комбинации приборов и экрана мультимедийной системы, а также более качественных материалов отделки.

Но еще важнее, что произойдет под капотом реформенного кроссовера. Ранее корейские СМИ утверждали, что во второй генерации «Селтос» начнет продаваться в том числе с гибридной силовой установкой. В качестве нее может выступить связка 1,6-литрового ДВС и электромотора, выдающая 141 лошадиную силу.

На отдельных рынках кроссовер сохранит существующие 1,5-литровые бензиновые и турбодизельные моторы на 115 л.с. (144 Нм и 250 Нм соответственно).

Список трансмиссий машины включит в себя 6-скоростную МКПП, 6-ступенчатую «интеллектуальную механику», 6-диапазонный «автомат» и вариатор. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Соцсети

Читайте также:

Последние новости:

Новая Toyota Celica и Toyota MR2 могут оказаться...

Шестое поколение Toyota RAV4 появится позже, чем все...

Hyundai Motor Group разгромил соперников в американском конкурсе...

Новый BMW X5 Neue Klasse застрял в снегу,...

Абсолютно новый Nisan Skyline GT-R V Spec II...

Subaru показала новый Forester для дикой местности

За вторым поколением кроссовера Hyundai Palisade выстроились очереди

Владельцу уникального автомобильного номера предложили за него больше...

Самый дешевый кроссовер Mitsubishi, вызвавший ажиотаж на рынках,...

Представлен самый мощный Toyota Fortuner в истории: что...

Восемь главных претензий к автомобилям Honda от их...

Дорогущий гиперкар Koenigsegg Jesko оказался «Тойотой» из 90-х...

Volkswagen показал свой будущий самый дешевый электрический SUV

В России появился новый импортный кроссовер привычного бренда,...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+