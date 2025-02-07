Kia Seltos второго поколения: что о нем известно

Seltos является одним из самых продаваемых кроссоверов в гамме Kia на некоторых рынках. Эта модель известна и среди российских покупателей, поскольку не только предлагалась на нашем рынке до 2022 года, но и выпускалась на заводе «Автотор» в Калининграде.

Сейчас южнокорейский автопроизводитель работает над вторым поколением этой компактной SUV-модели, которая должна появиться в продаже в 2026 году. Мы собрали всю известную на сегодня информацию об этой модели.

Шпионское фото нового поколения Kia Seltos

Главное изменение, которое ждет новый «Селтос», связано с его дизайном. Ожидается, что автомобиль заметно преобразится в сравнении с предшественником, обзаведясь чертами старших электрических моделей семейства EV.

Ходят слухи, что кроссоверу достанется другая решетка радиатора, новые фары, переделанный капот, модернизированные бамперы, а также измененные фонари сзади и скрытые дверные ручки.

Шпионское фото нового поколения Kia Seltos

Внутри машины ждут появления переделанной передней панели, двухспицевого руля, новой конструкции цифровой комбинации приборов и экрана мультимедийной системы, а также более качественных материалов отделки.

Но еще важнее, что произойдет под капотом реформенного кроссовера. Ранее корейские СМИ утверждали, что во второй генерации «Селтос» начнет продаваться в том числе с гибридной силовой установкой. В качестве нее может выступить связка 1,6-литрового ДВС и электромотора, выдающая 141 лошадиную силу.

На отдельных рынках кроссовер сохранит существующие 1,5-литровые бензиновые и турбодизельные моторы на 115 л.с. (144 Нм и 250 Нм соответственно).

Список трансмиссий машины включит в себя 6-скоростную МКПП, 6-ступенчатую «интеллектуальную механику», 6-диапазонный «автомат» и вариатор.