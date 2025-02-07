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Абсолютно новый Nisan Skyline GT-R V Spec II Nür продают в Японии по баснословной цене

Текст: Алексей Шмидт
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Последний и самый быстрый автомобиль из серии Nissan Skyline GT-R (R34) пользуется особым уважением среди поклонников этой модели. Такие машины, находящиеся в отличном состоянии, стоят очень дорого, но еще дороже могут быть спецверсии. Автомобиль одной из таких модификаций, названной V Spec II Nür, недавно выставили на продажу в Японии по баснословной цене.

Все дело в том, что такой GT-R является очень редким. Машина была выпущена ограниченным тиражом всего в 718 единиц. Более того, автомобиль находится в состоянии нового. Его пробег составляет невероятные 362 км, а сама машина выглядит так, будто только сошла с конвейера завода.

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Nisan Skyline GT-R V Spec II Nür, выставленный на продажу в Японии

Nisan Skyline GT-R V Spec II Nür был назван в честь немецкого автодрома Нюрбургринг. Купе комплектуется специальным двигателем RB26DETT, который был модифицирован использованием деталей от гоночного N1 GT-R.

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Мощность мотора составляла 280 лошадиных сил, но в реальности производительность этого ДВС намного превышала эту цифру и давала огромные возможности тюнерам. 

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В Nisan Skyline GT-R V Spec II Nür двигатель работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач, полным приводом ATTESA E-TS и активным дифференциалом повышенного трения. 

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Машину выставили на продажу специализированным дилерским центром в Японии JDM Expo. Причем за невероятную для нее стоимость.

Если любые другие Nisan Skyline GT-R V Spec II Nür предлагались покупателям ранее по ценам от 200 тысяч долларов (около 19 миллионов долларов), то конкретно этот автомобиль с мизерным пробегом и идеальным состоянием оценен гораздо дороже. 

За машину просят 485 тысяч долларов, что эквивалентно сумме в 47 миллионов рублей. 

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Фото:JDM Expo

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