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Subaru показала новый Forester для дикой местности

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Компания Subaru представила новую версию своего кроссовера Forester. Новая модификация получила имя Wilderness (в переводе «дикая местность») и построена на базе модели свежего поколения (аналогичный вариант был и у предыдущего «Форестера»).

Изменения в машине начинаются с ее платформы SGP, которая оказалась на 10% более жесткой на скручивание, чем была раньше. Благодаря этому кроссовер должен получить больше возможностей на бездорожье и улучшить свою управляемость на асфальтовом полотне. 

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Subaru Forester Wilderness

Дополнения версии Wilderness включают в себя появление у машины модернизированной подвески, которая обладает более длинными винтовыми пружинами и амортизаторами, чем стандартная модель, что делает клиренс «паркетника» выше.

Кроме того, автомобилю достались уникальные 17-дюймовые колеса, обутые во вседорожные покрышки Yokohama Geolandar и специальный пластиковый обвес.

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Subaru Forester Wilderness

Другие визуальные атрибуты «дикого» Forestera включают в себя буксировочные крюки спереди и сзади, а также салон, выполненный из легко чистящихся материалов.

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Салон Subaru Forester Wilderness

Техническая сторона автомобиля не изменилась и использует привычный для него 2,5-литровый оппозитный мотор на 180 лошадиных сил, который был настроен на максимальную тягу на низких оборотах.

Модернизированная бесступенчатая коробка передач (CVT) должна уменьшить потери благодаря более коротким передаточным числам, а центральный дифференциал был перепрограммирован для ускоренной блокировки, чтобы уменьшить пробуксовку колес на скользких покрытиях. 

Цены на новый Forester Wilderness еще не объявлены. В продажу машина поступит только осенью. 

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Фото:Subaru

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