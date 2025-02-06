За вторым поколением кроссовера Hyundai Palisade выстроились очереди

Презентация нового поколения флагманского кроссовера Hyundai, известного как Palisade, состоялась в декабре 2024 года, а в начале 2025-го машина вышла в продажу.

На сегодняшний день за автомобилем в Южной Корее выстроилась большая очередь, состоящая из 45 тысяч предзаказов. При этом пока Hyundai способна выпускать и передавать клиентам только по 4 тысячи машин в месяц.

Hyundai Palisade 2 поколения

Вторая генерация популярного корейского вседорожника значительно поменялась в сравнении с предшественником. Машина получила переделанный экстерьер и интерьер, а также обзавелась пересмотренной технической частью.

Кроссовер получил новый, более брутальный внешний вид, который многие сравнивают с люксовым британским внедорожником Land Rover Defender.

Салон Hyundai Palisade 2 поколения

В салоне автомобилю досталось полностью современное оформление, а также в «топовых» версиях дополнительное девятое посадочное место, которое трансформируется из центрального тоннеля.

Hyundai Palisade 2 поколения

В качестве двигателей для машины предложили 2,5-литровый турбобензиновый агрегат на 281 лошадиную силу, а также гибридную силовую установку на базе этого же ДВС, развивающую 334 л.с.

Стоимость машины в Южной Корее начинается от 30 тысяч 300 долларов или 2,9 миллионов рублей при пересчете на российскую валюту.