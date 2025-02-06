Восемь главных претензий к автомобилям Honda от их владельцев 

Автомобили Honda славятся своей надежностью, неприхотливостью и топливной экономичностью, но далеко не все владельцы считают их идеальными, а некоторые и вовсе разочаровываются за время эксплуатации.

Прошерстив профильные форумы легко выявить главные претензии к «Хондам» от их обладателей. Их оказалось сразу восемь.

Плохая шумоизоляция

Honda использует в своих машинах легкие материалы для того, чтобы снизить показатели расхода топлива и улучшить их динамику, но все это напрямую влияет на акустическую картину внутри автомобилей во время езды. Чаще всего «хондоводы» жалуются на чрезмерный дорожный шум, особенно на высоких скоростях на шоссе.

Грубые материалы отделки

Для того, чтобы сделать машины доступнее, японскому автопроизводителю приходится применять недорогие материалы для отделки салонов, которые иногда заметно уступают по качеству и внешнему виду конкурентам в том же ценовом диапазоне. В базовых версиях моделей Honda практически всегда используется жесткий пластик и простецкая обивка сидений.

Неудачные мультимедийные системы

Информационно-развлекательные системы сложно назвать лучшими, а в случае со старыми моделями они еще и медленные, а также обладающие неуклюжим интерфейсом. Отдельные «мультимедийки» Honda «славятся» своей запутанностью и отсутствием рядом функций, таких как физический регулятор громкости.

Проблемы с вариаторами (CVT)

Во многих моделях Honda используется бесступенчатая вариаторная коробка передач (CVT), которая призвана экономить топливо. Вот только такие трансмиссии не способны обеспечить наилучшие впечатления от вождения.

Владельцы таких машин критикуют их за вялый разгон и гудящий звук при нажатии на педаль акселератора. Кроме того, в случае с вариаторами беспокойство многих вызывает их долгосрочная надежность.

Проблемы с ЛКП

На протяжении многих лет у автомобилей Honda были проблемы с качеством лакокрасочного покрытия кузовов. Обладатели таких машин рассказывали о преждевременном выцветании краски, ее отслаивании и быстро появляющихся сколах, особенно в моделях с начала 2000-х до середины 2010-х годов.

Высокий уровень краж

Несмотря на то, что в России в последнее время спрос со стороны автоугонщиков на Honda подсократился, в других странах картина выглядит нерадужной. К примеру, в США модели Civic и Accord являются одними из самых угоняемых.

Под прицел автомобильных воров часто попадают старые модели, более уязвимые из-за отсутствия современных технологий защиты.

Отсутствие полного привода в некоторых моделях и низкий клиренс

Легковые модели Honda, такие как Accord и Civic, не продаются в версии с полным приводом, тогда как конкуренты этой компании в лице Toyota и Subaru предлагают такие варианты своим покупателям.

Кроме того, далеко не все «внедорожные» Honda славятся своим дорожным просветом, особенно популярный кроссовер CR-V, уступающий по клиренсу большинству оппонентов в сегменте.

Проблемы с разбавлением масла в некоторых моделях

Некоторые современные автомобили Honda страдают от одной неприятной проблемы, которая сводится к разбавлению масла в их двигателях бензином во время длительных прогревов.

Несколько лет назад список жалоб на этот недостаток 1,5-литрового турбомотора моделей Civic и CR-V даже заставил компанию объявить отзыв, но многие владельцы машин впоследствии рассказывали, что ремонт проблему никак не решил.