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Дорогущий гиперкар Koenigsegg Jesko оказался «Тойотой» из 90-х за 100 долларов

Текст: Алексей Шмидт
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Гиперкар Jesko является одним из самых дорогих моделей в линейке шведского автопроизводителя Koenigsegg. Ценник на такие машины, выпущенные ограниченным тиражом, зашкаливает (от 3 миллионов долларов), а найти их в продаже практически невозможно. Именно поэтому блогеры из Вьетнама решили сделать такой автомобиль собственными руками.

В основу их проекта легла Toyota Сorona из 90-х, которую авторам канала «NHẾT TV» удалось приобрести всего за 100 долларов (менее 10 тысяч рублей). 

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Двигатель поддельного Koenigsegg Jesko из Вьетнама (NHET TV)

Реплика Koenigsegg Jesko унаследовала у «Тойоты» практически все механические компоненты, но подвеску машины вьетнамским умельцам пришлось изготавливать самостоятельно. 

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Поддельный Koenigsegg Jesko из Вьетнама (NHET TV)

Для пущей убедительности автомобилю досталось регулируемое антикрыло, а также двугранные двери, которые являются визитной карточкой модели. Кроме того, для реплики Jesko подготовили выполненный полностью вручную интерьер.

О качестве получившейся машины можно судить лишь по фото. И, вероятно, оно не самое высокое. Более того, 1,8-литровый мотор Toyota 4S-FE сложно сравнить с тем монстром, который приводит в движение оригинальный гиперкар Koenigsegg. 

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Поддельный Koenigsegg Jesko из Вьетнама (NHET TV)

Впрочем, результат даже с учетом всех этих минусов можно считать поразительным, особенно если осознать, какой титанический труд понадобился, чтобы реализовать этот технически сложный проект. 

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Фото:NHET TV/YouTube

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