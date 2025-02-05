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Электрический Toyota Land Cruiser Se близок к серийному воплощению

Текст: Михаил Романченко
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На Токийском автосалоне 2023 года Toyota представила концепт Land Cruiser Se c футуристичным стилем передней части кузова и суровыми линиями, характерными для внедорожника. На днях о серийной версии этой модели появились первые подробности.

Еще в момент дебюта шоу-кара японские СМИ указывали на то, что его длина составит 5150 мм, ширина будет равна 1990 мм, высота – 1705 мм, а расстояние между осями внедорожника превысит 3-метра. 

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Концепт-кар Toyota Land Cruiser Se

Внешне товарный вариант внедорожника должен оказаться близок к прототипу образца 2023 года, но получить традиционные наружные зеркала, а не камеры, как у концепта.

В машине должно дебютировать новое поколение кокпита под названием NEO Steer, который будет использовать дроссельную заслонку и тормоз через рулевое колесо специальной формы One Motion Grip. 

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Интерьер концепт-кара Toyota Land Cruiser Se

Технические характеристики еще не представленной официальной машины, разумеется, сейчас засекречены. Впрочем, уже известно, что она будет полностью электрической. 

Ходят слухи, что товарный вседорожник будет использовать силовую конфигурацию, состоящую из сдвоенных электромоторов с максимальной выходной мощностью на уровне 500 лошадиных сил.

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Концепт-кар Toyota Land Cruiser Se

Емкость аккумулятора машины также сейчас находится под вопросом, но целевым показателем для этой модели инсайдеры видят уровень дальнобойности в 600 километров на одном заряде. 

Появление электрического Toyota Land Cruiser Se в серийном варианте запланировано на 2026 год. Предполагается, что премьеру вседорожника приурочат к 75-летнему юбилею семейства Land Cruiser.

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Фото:Toyota

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