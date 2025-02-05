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Конкурент Toyota Alphard от Nissan рвется в новое поколение: известны подробности

Текст: Ростислав Архипов
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Несмотря на то, что Nissan сейчас всеми силами пытается сокращать расходы и снижает темпы разработки новых моделей, тормозить проект следующего поколения флагманского минивэна компания не намерена. Более того, в Японии уже знают, когда такая машина может дебютировать, как будет выглядеть, а также как она будет оснащена.

Инсайдеры из японских СМИ сообщают, что официальный анонс новой генерации Nissan Elgrand состоится в октябре 2025 года. Ожидается, что самый вместительный автомобиль в модельной линейке компании, конкурирующий с бестселлером Toyota Alphard, сильно поменяется не только внешне, но и технически.

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Концепт-кар Nissan Hyper Tourer

Знакомые с проектом машины журналисты утверждают, что новый Elgrand переймет в дизайне элементы концепт-кара Hyper Tourer 2023 года, а значит получит футуристичные линии.

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Спекулятивный рендер Nissan Elgrand (BestCarWeb)

Ранее известный японский портал «BestCarWeb» выложил спекулятивные рендеры этой модели, на которых машина красовалась необычным оформлением передней части кузова с пиксельными светодиодными фарами, а также использовала «потайные» дверные ручки и минималистичную корму с горизонтальным сквозным блоком фонарей.

В салоне модернизированного минивэна ждут появления 12,3-дюймовой цифровой комбинации приборов и аналогичного по диагонали дисплея мультимедийной системы с поддержкой интеллектуального помощника Amazon Alexa.

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Спекулятивный рендер Nissan Elgrand (BestCarWeb)

Пространство внутри машины должно увеличиться, а варианты компоновки интерьера включить в себя 7- и 8-местные модификации, а также ультра-роскошную 4-местную версию.

Помимо дизайна автомобиль ждут технические изменения. Ходят слухи, что новому Elgrand может оказаться положена система e-Power второго поколения, которая будет приводиться в движение новым 2-литровым бензиновым мотором, работающим в паре с электрическим двигателем и аккумуляторной батареей улучшенной эффективности.

Ее мощность составит 200 лошадиных сил, а средний расход топлива будет равен 5,3-литрам на 100 км.

Премьера минивэна должна состояться в 2026 году. 

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Фото:Response, BestCarWeb

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