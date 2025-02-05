Любимец охотников и рыбаков от Toyota вот-вот сменит поколение: как он поменяется

Внедорожник Toyota Fortuner в нынешнем поколении ведет свою историю с 2015 года. В его основе, как и в случае с первой генерацией модели, лежит рамная платформа пикапа Hilux. Отличные внедорожные качества и неприхотливость сделали автомобиль популярным в среде любителей охоты и рыбалки.

Последнее обновление «Удачник» (с английского название машины переводится именно так) пережил в 2020-м году, а теперь «Тойота» готовит его третье по счету поколение. Какие внешние изменения могут произойти с автомобилем недавно показал независимый художник с ником «@malvinwsetiawan».

Неофициальный рендер нового Toyota Fortuner (@malvinwsetiawan)

Молодой дизайнер воспользовался шпионскими фотографиями прототипов нового Fortuner и избавил машины на снимках от плотного камуфляжа.

Если верить получившимся изображениям, третья генерация Toyota Fortuner приобретет совершенно иное оформление передней части кузова. Внедорожник обзаведется новой зауженной оптикой, другим капотом, решеткой радиатора с ячеистой структурой, встроенной в бампер, который получит новую, более сложную конструкцию.

Что касается остальных изменений, то машину ждет появление нового пластикового обвеса на дверях и, вероятно, переделанной кормы, но на рендерах ее не показали.

Сверху – рендер нового Toyota Fortuner, снизу – действующее поколение внедорожника

Ожидается, что в свежем поколении «Форчунер» переедет с нынешней «тележки» Toyota Hilux (IMV) на платформу TNGA-F, которая лежит в основе современных внедорожников Land Cruiser.

Механические перемены в новом Fortuner сейчас засекречены, хотя инсайдеры уверены, что нынешний 2,8-литровый турбодизель внедорожника канет в Лету. Вместо него под капотом машины может дебютировать новый 2-литровый турбомотор, который ранее был разработан Toyota для спортивных моделей Celica и MR2.

Кроме того, не исключено, что автомобиль будет предлагаться с гибридной силовой установкой, правда ее характеристики пока неизвестны.

Презентация нового поколения Toyota Fortuner должна состояться до конца 2025 года.