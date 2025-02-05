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Древний, но культовый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ45 стал почти как новый

Текст: Алексей Шмидт
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Как правило, реставрация старых машин включает в себя окраску ее кузова, установку новых комплект колес и тщательную очистку салона. Однако компания Legacy Overland делает все иначе. Американские тюнеры не только восстанавливают автомобили, но и еще модернизируют их.

Недавним проектом этой фирмы стал внедорожник Toyota Land Cruiser FJ45 1977 года, который избавился почти от всех оригинальных деталей, сохранив только раму. А затем получил оснащение, которое сделало его практически современным автомобилем.

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Оригинальный карбюраторный 4,2-литровый 6-цилиндровый мотор мощностью 135 лошадиных сил было решено заменить на 4,5-литровую «шестерку» 1FZ от Land Cruiser FJ80, вместе с его 5-ступенчатой МКПП и «раздаткой». 

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Работы по его интеграции в устаревшую машину заняли у гаражного ателье львиную долю времени, но на этом доработки автомобиля не закончились.

Он обзавелся модернизированным радиатором и системой охлаждения, современными тормозными дисками и новыми приводными валами, а его клиренс был увеличен на 6 см благодаря листовым рессорам и амортизаторам Old Man Emu/ARB. 

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Внешне культовый внедорожник Toyota выделяется бежевым цветом Dune Beige, 16-дюймовыми колесными дисками с хромированными колпаками ступиц и мягким верхом.

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Внутри Legacy Overland восстановила его оригинальное рулевое колесо, а также дополнила оснащение машины кондиционером и сиденьями с новой кожаной отделкой. 

В какую сумму обошлась трансформация внедорожника тюнеры не уточняют, но вряд ли она оказалась дешевой. Впрочем, результат вышел бесценным – машина, которой уже почти 50 лет, не только выглядит, но и будет ощущаться как новая. 

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Фото:Legacy Overland

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