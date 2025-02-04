Новое поколение 5-метрового кроссовера Volkswagen засняли в Китае

Большой кроссовер Volkswagen Tayron дебютировал в 2018 году. Машина, изначально адресованная Китаю и выпускаемая на совместном предприятии SAIC-VW, постепенно выбралась за пределы «Поднебесной», так что сейчас ее название используют в Европе (для сменщика Tiguan Allspace).

Китайский вариант Tayron обновился в 2022-м году, а теперь ему предстоит перейти во второе по счету поколение. Накануне машину удалось впервые заснять без камуфляжа на площадке дилера в Китае. При этом официальный запуск кроссовера запланирован на март.

Volkswagen Tayron для китайского рынка с нескольких ракурсов

Как можно заметить на шпионских фото, вторая генерация «поднебесного» Tayron будет выполнена в новейшем фирменном стиле марки с угловатыми фарами и полностью светодиодным источником света внутри них.

Часть решетки радиатора займет сквозной светящийся блок, под которым расположится ромбовидная сетка и прорези, представляющие собой бутафорию спортивных воздухозаборников.

Корма Volkswagen Tayron нового поколения для Китая

Боковины реформенного кроссовера сменят рельеф выштамповок, а также приобретут скрытые в дверях ручки, тогда как корма поменяется за счет установки нового бампера и другого блока фонарей.

Длина нового поколения китайской версии VW Tayron составит 5158 мм, ширина – 1991 мм, а высота – 1788 мм. Расстояние между осями машины будет равно 2980 мм.

Интерьер нового поколения VW Tayron для Китая

Внутри большой немецко-китайский «паркетник» обзаведется новым оформлением передней панели и другими дисплеями цифровой комбинации приборов, мультимедийной системы, а также иным центральным тоннелем без селектора трансмиссии.

Изюминкой свежего поколения Tayron должен стать 2-литровый бензиновый турбированный двигатель пятой генерации EA88 с двумя вариантами отдачи в 213 л.с. и 271 л.с (ранее самая производительная модификация модели выдавала 220 лошадиных сил).