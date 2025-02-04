ДомойАвтоновости сегодняНовый вместительный минивэн Toyota Estima уже в разработке  

Новый вместительный минивэн Toyota Estima уже в разработке  

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
98f3df481da6496f9a9eff9447b40f8b 1200 1 1536x781 1

С тех пор, как Toyota решила снять с производства минивэн Estima (на некоторых рынках Previa), прошло почти шесть лет. Автомобиль занимал место между Sienta и Alphard и обладал солидной базой поклонников. Всех их вскоре может ждать сюрприз, поскольку японские СМИ пишут о начале работ над новой «Эстимой» («Превией») и даже о ее первых технических подробностях.

Портал «BestCarWeb» сообщает о том, что первоначально руководство Toyota собиралось сделать минивэн полностью электрическим и построить его на платформе e-TNGA. Но возобновившийся недавно проект использует другую архитектуру.

Снимок экрана 2025 01 24 в 10.21.24 1536x990 1
Спекулятивный рендер новой Toyota Estima (BestCarWeb)

Инсайдерам удалось выяснить, что автомобиль будет использовать недавно разработанную инженерами «Тойота» полностью электрическую архитектуру нового поколения, которая поддерживает как чистые электромоторы, так и подключаемые гибридные силовые установки. 

В основе последней может лечь новейший 1,5-литровый бензиновый двигатель, который вкупе с электрическим мотором и батареей обеспечит новой Estima отличные показатели расхода топлива.

Снимок экрана 2025 01 24 в 10.10.24 1 1536x1054 1
Спекулятивный рендер новой Toyota Estima (BestCarWeb)

Длина автомобиля должна составить 4,9-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,7-метра. Расстояние между осями минивэна в угоду увеличения внутреннего пространства растянут с 2950 до 3000 мм. 

Презентация возрожденной модели Toyota может состояться уже в 2027 году. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:BestCarWeb

Читайте также:

Последние новости:

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+