Новый вместительный минивэн Toyota Estima уже в разработке  

С тех пор, как Toyota решила снять с производства минивэн Estima (на некоторых рынках Previa), прошло почти шесть лет. Автомобиль занимал место между Sienta и Alphard и обладал солидной базой поклонников. Всех их вскоре может ждать сюрприз, поскольку японские СМИ пишут о начале работ над новой «Эстимой» («Превией») и даже о ее первых технических подробностях.

Портал «BestCarWeb» сообщает о том, что первоначально руководство Toyota собиралось сделать минивэн полностью электрическим и построить его на платформе e-TNGA. Но возобновившийся недавно проект использует другую архитектуру.

Спекулятивный рендер новой Toyota Estima (BestCarWeb)

Инсайдерам удалось выяснить, что автомобиль будет использовать недавно разработанную инженерами «Тойота» полностью электрическую архитектуру нового поколения, которая поддерживает как чистые электромоторы, так и подключаемые гибридные силовые установки.

В основе последней может лечь новейший 1,5-литровый бензиновый двигатель, который вкупе с электрическим мотором и батареей обеспечит новой Estima отличные показатели расхода топлива.

Спекулятивный рендер новой Toyota Estima (BestCarWeb)

Длина автомобиля должна составить 4,9-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,7-метра. Расстояние между осями минивэна в угоду увеличения внутреннего пространства растянут с 2950 до 3000 мм.

Презентация возрожденной модели Toyota может состояться уже в 2027 году.