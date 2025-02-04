Новый вместительный минивэн Toyota Estima уже в разработке  

С тех пор, как Toyota решила снять с производства минивэн Estima (на некоторых рынках Previa), прошло почти шесть лет. Автомобиль занимал место между Sienta и Alphard и обладал солидной базой поклонников. Всех их вскоре может ждать сюрприз, поскольку японские СМИ пишут о начале работ над новой «Эстимой» («Превией») и даже о ее первых технических подробностях.
Портал «BestCarWeb» сообщает о том, что первоначально руководство Toyota собиралось сделать минивэн полностью электрическим и построить его на платформе e-TNGA. Но возобновившийся недавно проект использует другую архитектуру.
Инсайдерам удалось выяснить, что автомобиль будет использовать недавно разработанную инженерами «Тойота» полностью электрическую архитектуру нового поколения, которая поддерживает как чистые электромоторы, так и подключаемые гибридные силовые установки.
В основе последней может лечь новейший 1,5-литровый бензиновый двигатель, который вкупе с электрическим мотором и батареей обеспечит новой Estima отличные показатели расхода топлива.
Длина автомобиля должна составить 4,9-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,7-метра. Расстояние между осями минивэна в угоду увеличения внутреннего пространства растянут с 2950 до 3000 мм.
Презентация возрожденной модели Toyota может состояться уже в 2027 году.