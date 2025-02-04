Новая надежда «АвтоВАЗа»: что известно о перспективном минивэне Lada B-Van

В конце 90-х в гамме «АвтоВАЗа» появился первый минивэн. Машину назвали «Надежда», а построили ее на базе «растянутого» внедорожника Lada Niva (2131). На конвейере вэн продержался всего восемь лет, но даже успел один раз обновиться. Низкий спрос привел к тому, что проект был выброшен на свалку.

Но на этом история «АвтоВАЗа» и минивэнов не закончится, ведь в ближайшие годы в гамме Lada вновь появится автомобиль этого класса. Мы собрали о нем воедино все известные на сегодня подробности.

Что за минивэн?

Первые слухи о появлении в гамме Lada минивэна начали ходить еще в 2022 году, когда стало известно о планах «АвтоВАЗа» выпустить новый кроссовер на базе Vesta. Тогда же выяснилось, что речь будет идти не только об SUV-модели, но и о более вместительном автомобиле, который сможет умещать внутри до семи человек.

Проект

Утекший в Сеть скриншот с технической документации “АвтоВАЗа” (блогер KhaDM)

Если верить слитым в Сеть техническим данным, длина вэна Lada составит 4,6-метра, а расстояние между осями будет равно 2,9-метрам. Автомобиль получит три ряда сидений и даже небольшое пространство за спинками «галерки».

Никаких подробностей о том, как назовут машину, пока нет. Однако на недавней презентации шоу-кара автомобиль именовался B-Van.

Кадр с видео “РИА Новости”

Судя по снимкам с того мероприятия, внешне машине предстоит походить на кроссовер, получив пластиковую защиту колесных арок и дверей, а также высокий дорожный просвет, сложную светодиодную оптику спереди и сквозные LED-фонари сзади.

Платформа и техника

Уже известно, что минивэн будет построен на платформе легковой Vesta (архитектура B/C), но не в ее нынешнем виде. Учитывая формат машины, «тележка» окажется растянута и усилена.

О технической части новинки сейчас совершенно ничего неизвестно. Скорее всего автомобиль переймет линейку двигателей и трансмиссий кроссовера Lada, который появится в продаже примерно на год раньше.

Сроки дебюта

Премьеру автомобиль должен справить в 2027 году. Тогда же машину собираются поставить на конвейер, а затем заменить ей Largus.