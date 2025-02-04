Новый 7/8-местный внедорожник Honda построят на платформе Nissan Patrol (Y63)

В конце прошлого года крупные японские автопроизводители Nissan и Honda объявили об объединении. В рамках сотрудничества компании будут активно заниматься бейдж-инжиринингом, а значит выпускать одинаковые машины, но с разными шильдиками.

Одним из первых проектов компаний после слияния должен стать 7/8-местный внедорожник Honda, который, по слухам, будет построен на платформе Nissan Patrol (Y63).

Топ-менеджеры «Хонды» ранее намекнули, что могут рассмотреть возможность выпуска новой модели, которая бросит вызов полноразмерным представителям сегмента внедорожников таким как: Toyota Sequoia, Jeep Wrangler, Chevrolet Tahoe и Ford Expedition.

Спекулятивный рендер нового большого внедорожника Honda (kdesignag)

Для этого им понадобится модель, способная реализовать эту задумку. И в качестве нее вполне может быть задействован внедорожник Nissan Armada (он же Patrol) нового поколения.

В глобальной линейке Honda сегодня самым крупным SUV является кроссовер Pilot, длина которого составляет 5077 мм. Внутри машины может расположиться до восьми человек.

Но Nissan Patrol/Armada заметно больше «Пилота». Его длина составляет 5324 мм. Кроме того, это не кроссовер, а полноценный внедорожник, построенный на рамном шасси. Для машины предусмотрен мощный мотор V6 с двойным турбонаддувом, развивающий 425 лошадиных сил и 600 Нм.

Спекулятивный рендер нового большого внедорожника Honda (kdesignag)

Если новый внедорожник Honda действительно будет построен на основе Nissan Patrol/Armada, то с большой долей вероятности он унаследует у оригинала не только техническую часть, но и дизайн.

Главным и единственным отличием между соплатформенниками, вероятно, станут лишь разные шильдики на кузовах с логотипом бренда и названием модели.