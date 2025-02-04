Раскрыт среднеразмерный седан, который нужен всем в мире больше остальных

Сегмент среднеразмерных седанов значительно потерял в продажах за последние годы из-за резкого роста популярности кроссоверов и внедорожников, но несмотря на это мировые автопроизводители продолжают выпуск таких машин. Накануне появилась статистика продаж в этом сегменте по итогам 2024 года, в рамках которой выяснился самый популярный автомобиль в классе.

Безоговорочным лидером по продажам на мировом рынке в сегменте среднеразмерных 4-дверок (D-класса) стала Toyota Camry. Машина на протяжении многих лет предлагается в более чем 110 странах мира и удерживает это звание год за годом.

Toyota Camry

Согласно статистике, опубликованной «Focus2Move», за минувший год во всем мире было реализовано 579 тысяч 733 новых «Камри», что соответствует 7,2% доли сегмента.

С существенным отставанием от японского бестселлера на втором месте расположилась Tesla Model 3 (488 тысяч 699 продаж), а замкнул тройку лидеров китайский седан BYD Qin Plus, отставший от «Теслы» на 8 тысяч 646 единиц.

Следом идут: Honda Accord (359 тысяч 370 штук), Nissan Sylphy (345 тысяч 765 продаж), Volkswagen Passat (339 тысяч 640 единиц), Volkswagen Lavida (322 тысячи 972 авто), BMW 3-Series (317 тысяч 228 машин), Mercedes-Benz C-Class (286 тысяч 629 автомобилей) и BYD Qin L, вошедший в ТОП-10 с 229 тысячами 591 проданными авто соответственно.

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Toyota Camry

Напомним, с 2022 года Toyota Camry не продается на российском рынке официально. Вместо этого машину ввозят к нам по «серым» каналам без участия автопроизводителя.

Стоимость таких автомобилей в зависимости от страны закупки, оснащения и комплектации варьируется от 4 миллионов 150 тысяч до 7 миллионов 500 тысяч рублей.