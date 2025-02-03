На Западе вспомнили Lada X1 и Lada X2, сравнив их с Fiat Multipla

В последнее время продукция российского автопрома все чаще становится героем новостей западной автомобильной прессы. Но иногда для статей зарубежные журналисты выбирают в том числе советские модели, которые по их мнению представляют собой интересные проекты.

Накануне портал «Motor1» опубликовал заметку, в которой решил вспомнить малоизвестные концепт-кары Lada X1 и X2. С ними «ВАЗ» максимально близко подошел к выпуску минивэна, но не успел реализовать перспективную задумку.

Премьера Lada X1 и X2 состоялась между 1981 и 1982 годами. Авторами дизайна этих моделей стали А. Патрушев, С. Чагин и В. Ярцев. Автомобильные художники создали две чрезвычайно аэродинамичные и авангардные модели, которым так и не удалось стать серийными.

Машинам достались мягкие линии и объемная стеклянная поверхность, сквозь которую был виден их интерьер. Длина модели X1 составляла 4,2-метра, а кузов обладал пятью дверьми против трех в X2.

Слева – концепт Lada X2, справа – Lada X1

Но сильнее всего в этих автомобилях западных журналистов заинтересовало оформление их передних частей кузова, которое они сравнили с первым поколением экстравагантной и часто критикуемой за дизайн Fiat Multipla.

Fiat Multipla

Причем в советских автомобилях это решение появилось даже раньше. «Ладам» оказались положены фары, расположенные в нижней части лобового стекла.

Несмотря на компактные габариты Lada X1 и Lada X2 предлагали вместительный салон и высокий уровень практичности благодаря поворотным сиденьям (всех, кроме водительского кресла).

Проект выглядит амбициозным, но в конечном счете так и не был реализован. «ВАЗ» изготовил шоу-кары X1 и X2 в масштабе 1:1 из пластилина, а затем несколько экземпляров в масштабе 1:5. Но дальнейшие работы над машинами были свернуты.